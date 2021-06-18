VidTuber, YouTube video indirmek, YouTube videoları MP3'e dönüştürmek için ücretsiz bir program.

Erkan Calp - 6 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

VidTuber, YouTube için indirici, ücretsiz YouTube video dönüştürücü (MP3/MP4) olarak Windows PC kullanıcılarına sunulmuş bir program. VidTuber YouTube Video ve Müzik İndirici ile sevdiğiniz videoları, filmleri, dizileri bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

YouTube Video İndirme Programı

YouTube video ve müzik indirme programı VidTuber, bilgisayarınızda veya telefonunuzda fim izlemenizi, müzik dinlemenizi ve indirmenizi sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Kullanımı çok kolaydır. YouTube’daki tüm içerikleri 720p, FullHD, 1080p, 1440p QHD, 2160p 4K 60fps’ye kadar tüm çözünürlüklerde indirmenize olanak tanır. Ayrıca YouTube’daki herhangi bir videoyu MP3 formatına dönüştürebilir ve dilediğiniz zaman cihazınızda dinleyebilirsiniz.

MP3 Müzik İndirici ve Dönüştürücü arıyorsanız bu uygulama tam size göre. Basit ve temiz bir arayüze sahiptir, böylece videoyu birkaç tıklamayla mp3 veya mp4 formatına dönüştürebilirsiniz. YouTube Film ve Video İndirme uygulaması aynı zamanda bir yayıncı, video oynatıcı ve müzik oynatıcıdır. Böylece istediğiniz zaman en sevdiğiniz müziği kolayca dinleyebilir veya en sevdiğiniz içeriği izleyebilirsiniz.

Önceden Snaptube, iTube, Videmate, Tuber veya Tubemate YouTube gibi programları kullandıysanız, bu uygulamayı kullanmak sizin için kolay olacak. Uygulama, YouTube, SoundCloud, Dailymotion ve diğer online video izleme sitelerinin içeriğini sunar. Uygulamanın kullanımı ücretsizdir, herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanabilirsiniz. Premium abonelik, reklamları kapatma, daha hızlı indirme hızı, 4K’da indirme gibi özellikleri açar.