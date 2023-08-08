Rus ve Alman araçları gibi gerçek araçları içerisinde bulunduran Voyage 4 APK, siz oyunculara gerçekçi bir sürüş yaşatmayı hedefliyor.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android için otomobil sürme simülasyonu olan Voyage 4 APK, farklı ülkelerin birbirinden güzel arabalarıyla birlikte, oyuncuya gerçekçi bir yapı sunuyor. Rus yollarında seyahat ettiğiniz Voyage 4'te, 12 Rus arabası, 4 Alman arabası ve birçok farklı model otomobillerle Kırım'a kadar yolculuk edin.

Arabaların gerçek hayattan alınmasından daha fazla, içerisinde gerçek hayattan yapılar ve yollar bulunuyor. Bazı tarihi anıtları da içerisinde bulunduran Voyage 4 APK, yol dönüşleri, ayrımlı yollar, yokuşlar ve daha birçok sürüş deneyimi yaşayacağınız engeller bulunduruyor. Son güncelleme ile beraber büyük ölçüde iyileştirme alan bu simülasyon oyunu, ayrıca iyi bir kontrol mekanizması sunuyor.

Ekrandaki kontrolcüleri ile daha iyi bir sürüş yaşayabilirsiniz. Bölgelerdeki yoğun trafik ve trafik kuralları, hem direksiyon hakimiyetinizi iyi sağlamanız, hem de daha gerçekçi bir simülasyon için güzel tasarlanmışa benziyor.

Voyage 4 APK İndir

aynı zamanda Voyage 4 APK'da, değişen hava koşullarına uyum sağlamanız gerekmektedir. Kimi zaman bulutlar, kapalı havalar, kimi zaman da güneşli ve aydınlık hava ile karşılaşabilirsiniz. Bunun yanında, yağmurlu ve gitgide kötüleşen havada da sürüşünüzü gerçekleştirebilirsiniz.

Oyun her Android telefonda sorun yaşatmaksızın çalışabilir olarak tasarlanmış. Ayrıntılı araba sesleri ve özelleştirilebilen araba parçaları bulunduran Voyage 4 APK'yı indirerek, oyunu deneyimleyebilirsiniz. Her araç için 30'dan fazla özelleştirilebilir özellik ile birlikte, iyi performanslı veya iyi görünümlü bir araç tasarlayabilirsiniz.