Webex ile online görüşmelere katılabilir, dosya alışverişi yapabilir, toplantılar düzenleyebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde teknolojinin yeri ve önemi artmaya devam ediyor. Özellikle 2 yıldır süren Corona Virüsü sürecinde internet ve teknolojik ürün kullanımı epey arttı. İnternette yer alan videoların izlenmeleri arttı, oyunların indirilmesi arttı hatta oyunların gelirleri ile iki katına üç katına çıktı. Hal böyle olunca da geliştiriciler kolları sıvadı ve yepyeni oyunlar gibi yepyeni uygulamalarda insanların hayatlarındaki yerlerini aldı. Bu uygulamalardan bir tanesi de Webex Meetings oldu. Peki Webex Meetings nasıl yüklenir?

Günümüzde insanlar evden çalışmayı artık bir metot haline getirdi. Pandemi sürecinin etkisi ile milyonlarca insan eve kapanmış ve evden çalışmaya başlamıştı. Günümüzde bazı şirketler bu süreci artık kalıcı hale getirdiler. Hal böyle olunca da bazı uygulamalara olan ihtiyaç ve ilgi de arttı. Özellikle video konferansı yapmaya yarayan uygulamaların kitlesi milyonlara ulaştı. Bu alanda iddialı olan Zoom ve Google Meet’in yanı sıra farklı uygulamalara olan ilgi de hat safhaya ulaştı.

Webex Meetings Özellikleri

Görüntülü ya da sesli toplantılar düzenleyebilme,

Sade arayüz,

Hızlı hesap oluşturma olanağı,

Basit bir kullanım,

Saniyeler içerisinde toplantılarda yer alma,

Ücretsiz kullanım,

Kullanıcılara ücretsiz olarak video görüşmeleri yapmaya olanak tanıyan Webex Meetings, Cisco tarafından geliştirildi. 1995 yılında video konferans uygulamaları geliştirmek için kurulan Cisco şirketi, günümüzde Webex Meetings ile hem mobil hem de Windows platformlarında milyonlarca kullanıcıya ulaşmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında oyuncular tarafından ilgiyle kullanılmaya devam edilen yapım, ülkemizde de iş insanları tarafından ilgiyle kullanılmaya devam ediliyor. Ülkemizde de oldukça yüksek bir konumda yer alan uygulama pandemi sürecinin etkisiyle kullanıcı sayısında bir patlama yaşadı.

Webex Meetings İndir

Android, iOS ve Windows platformlarında ücretsiz olarak kullanılan Webex Meetings adlı video konferans uygulaması milyonlara hitap etmeye devam ediyor. Güvenli ve verimli bir şekilde toplantılara katılmaya olanak tanıyan uygulama, bünyesinde pek çok özelliği de ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı sunuyor. Toplantı, eğitim ve etkinlikler de kullanıcılara uzun süreli görüntüler sunan uygulama kitlesini genişletmeye devam edecek gibi görünüyor.