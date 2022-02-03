Webex Meetings
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 160.00 MB
- Üretici Cisco
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Webex ile online görüşmelere katılabilir, dosya alışverişi yapabilir, toplantılar düzenleyebilirsiniz.
Günümüzde teknolojinin yeri ve önemi artmaya devam ediyor. Özellikle 2 yıldır süren Corona Virüsü sürecinde internet ve teknolojik ürün kullanımı epey arttı. İnternette yer alan videoların izlenmeleri arttı, oyunların indirilmesi arttı hatta oyunların gelirleri ile iki katına üç katına çıktı. Hal böyle olunca da geliştiriciler kolları sıvadı ve yepyeni oyunlar gibi yepyeni uygulamalarda insanların hayatlarındaki yerlerini aldı. Bu uygulamalardan bir tanesi de Webex Meetings oldu. Peki Webex Meetings nasıl yüklenir?
Günümüzde insanlar evden çalışmayı artık bir metot haline getirdi. Pandemi sürecinin etkisi ile milyonlarca insan eve kapanmış ve evden çalışmaya başlamıştı. Günümüzde bazı şirketler bu süreci artık kalıcı hale getirdiler. Hal böyle olunca da bazı uygulamalara olan ihtiyaç ve ilgi de arttı. Özellikle video konferansı yapmaya yarayan uygulamaların kitlesi milyonlara ulaştı. Bu alanda iddialı olan Zoom ve Google Meet’in yanı sıra farklı uygulamalara olan ilgi de hat safhaya ulaştı.
Webex Meetings Özellikleri
- Görüntülü ya da sesli toplantılar düzenleyebilme,
- Sade arayüz,
- Hızlı hesap oluşturma olanağı,
- Basit bir kullanım,
- Saniyeler içerisinde toplantılarda yer alma,
- Ücretsiz kullanım,
Kullanıcılara ücretsiz olarak video görüşmeleri yapmaya olanak tanıyan Webex Meetings, Cisco tarafından geliştirildi. 1995 yılında video konferans uygulamaları geliştirmek için kurulan Cisco şirketi, günümüzde Webex Meetings ile hem mobil hem de Windows platformlarında milyonlarca kullanıcıya ulaşmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında oyuncular tarafından ilgiyle kullanılmaya devam edilen yapım, ülkemizde de iş insanları tarafından ilgiyle kullanılmaya devam ediliyor. Ülkemizde de oldukça yüksek bir konumda yer alan uygulama pandemi sürecinin etkisiyle kullanıcı sayısında bir patlama yaşadı.
Webex Meetings İndir
Android, iOS ve Windows platformlarında ücretsiz olarak kullanılan Webex Meetings adlı video konferans uygulaması milyonlara hitap etmeye devam ediyor. Güvenli ve verimli bir şekilde toplantılara katılmaya olanak tanıyan uygulama, bünyesinde pek çok özelliği de ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı sunuyor. Toplantı, eğitim ve etkinlikler de kullanıcılara uzun süreli görüntüler sunan uygulama kitlesini genişletmeye devam edecek gibi görünüyor.
Webex Meetings
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 82.00 MB
- Üretici Cisco
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Webex Meetings APK ile Android cihazınızda ücretsiz olarak video konferanslarına katılabilirsiniz.
Pandemi süreci ile birlikte her işimizi akıllı telefonlardan ve bilgisayarlar üzerinden yapmaya başladık. Pandemi sürecinde internetin ve teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemi bir kez daha ortaya çıkarken pek çok oyun ve uygulama da bu durumdan nasibini aldı. İnternette yer alan video yayıncıları milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, uygulamalar ve oyunlarda defalarca kez indirildi. Geliştiriciler satışlardan ve reklamlardan kasalarını parayla doldurmaya devam ederken, video konferans programı olan Webex Meetings’de milyonlara ulaşmaya devam etti.
Android, iOS ve Windows platformlarında ücretsiz olarak yayınlanan Webex Meetings ile video konferansları yapabileceksiniz. Özellikle iş dünyasındaki insanlar tarafından kullanılan uygulama milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Birbirinden farklı özellikleri karşımıza çıkaran uygulama rakiplerine de fark atmaya devam ediyor.
Webex Meetings Özellikleri
- Ücretsiz,
- Farklı dil seçenekleri,
- Benzersiz temalar,
- Sade arayüz,
- Basit kullanım,
- Benzersiz bir yapı,
Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kullanılmaya devam edilen Webex Meetings ile kullanıcılar toplantılar, etkinlikler ve eğitim videoları yapabiliyorlar. Özelleştirilebilir video düzenleri ve sanal arka planları ücretsiz olarak sunan uygulama da ekran paylaşma özelliği de yer alıyor. Yani dileyen kullanıcı bilgisayar ya da telefon ekranını paylaşabilecek, sunumlar yaparken pek çok özellikten faydalanabilecekler. Ayda 25 milyardan fazla toplantının yapıldığı uygulama da paylaşımlar yapabilecek, çok sayıda özellik sayesinde etkinlikler düzenleyebilecekler.
Android platformu için Google Play üzerinde yayınlanan uygulama, günümüze kadar sadece Android platformunda 50 milyondan fazla kez indirildi. Windows ve iOS platformunu da düşününce toplamda 200 milyona yakın bir indirme elde eden uygulama, ücretsiz ve sade yapısı nedeniyle milyonlar tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Düzenli olarak güncellemeler de almaya devam eden uygulama, aldığı güncellemeler ile hatalarından arınırken yeni özelliklere de erişmeye devam ediyor.
Android OS 6.0+ üzerinde çalışan uygulama da kullanıcılar takvime ve özelleştirilebilir bağlantılar kurmaya da fırsat veriyor. Günümüzün en güvenilir video konferans uygulamaları arasında yer alan yapım, milyonlara hitap etmeye devam edecek.
Webex Meetings
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 248.00 MB
- Üretici Cisco
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Webex Meetings ile telefonunuzdan toplantılara katılabilecek, etkinlikler de rol alabileceksiniz.
Günümüzde mobil oyun ve mobil uygulamaların hayatımızdaki yeri herkesin mağlumu artık. Binlerce farklı oyun ve uygulama her geçen gün indirme listelerinde boy gösterirken bizler de rekabeti yakından takip ediyoruz. Pandemi sürecinin etkisiyle mobil oyun ve uygulama ilgi artarken bu durumdan en çok nasibini alan internet oldu. İnternet kullanımı her geçen gün artmaya devam ederken bu durum uygulamalara da yansıyor. Popüler video konferans uygulamaları arasında yer alan Webex Meetings bu durumdan nasibini alan uygulamalardan oldu.
Özellikle iş dünyası tarafından kullanılan Webex Meetings, etkinlik ve toplantılar yapmayı tercih eden insanlar tarafından ücretsiz olarak kullanılıyor. Kullanıcılar ücretsiz olarak diledikleri kişiler ile video konferansları düzenleyebiliyorlar.
Webex Meetings Özellikleri Etkileyici
- Ücretsiz kullanım,
- Ekran paylaşımı,
- Sade arayüz,
- Kolay kullanım,
- Sesli ve videolu görüşme,
- Farklı paylaşım ve sohbet alanları,
- Özelleştirilebilir video düzenleri,
- Sanal arka planlar,
Windows, Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak yaynlanan Webex Meetings, 1995 yılında Amerika’da kurulan Cisco tarafından hayata geçirildi. Web konferansı ve video konferansı uygulamaları geliştirerek bir döneme damga vuran Cisco şimdi de Webex ile milyonlara ulaşıyor. Android, iOS ve Windows platformları üzerinden 150 milyondan fazla kez indirilen uygulama her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de geniş bir kitle tarafından kullanılmaya devam edilen uygulama da, kullanıcılar lobide bekleyebilir, toplantılar da ekranlarını paylaşabilir ve bilgi alışverişi yapabilirler.
Paylaşım ve sohbet gibi çok sayıda özelliği kullanıcılarına sunan yapım, günümüzde en iyi video ve sesli konferans deneyimi sunuyor.
Webex Meetings İndir
Android kullanıcıları uygulamayı Google Play üzerinden, iOS kullanıcıları App Store üzerinden ve Windows kullanıcıları da uygulamanın web sitesi üzerinden uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir ve video konferansları yapmaya başlayabilirsiniz.