WhatsApp beta ile en yeni WhatsApp özellliklerini herkesten önce denersiniz. WhatsApp Beta ücretsizdir ve Windows 11/10 PC'lere yüklenebilir.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

WhatsApp beta, Windows 11 ve Windows 10 PC kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış sürüm. WhatsApp’ın en yeni özelliklerini Windows PC kullanıcılarına sunan WhatsApp Beta, evrensel Windows platformuna dayanıyor.

WhatsApp Beta Özellikleri

Gizlilik yönetimi, sohbetleri arşive alma ve silme, bildirim sesini değiştirme, otomatik olarak indirilecek medya türlerini belirleme gibi bilindik WhatsApp özelliklerinin yanı sıra telefonsuz WhatsApp kullanımını mümkün kılan çoklu cihaz özelliği gibi WhatsApp’ın en yeni özelliklerini deneyimleme şansı veren yeni masaüstü için WhatsApp uygulaması Microsoft Store’dan indirilebiliyor. Windows 11 veya Windows 10 PC kullanıcısıysanız yeni WhatsApp uygulamasını ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

WhatsApp, 180’den fazla ülkede 2 milyarın üzerinde kişi tarafından kullanılan ücretsiz mesajlaşma ve görüntülü arama uygulaması. WhatsApp PC, web tarayıcı ve akıllı telefonlarda kullanılan en popüler mesajlaşma programı. Şimdi Windows 11/10 PC kullanıcılarına özel geliştirilmiş sürümü WhatsApp Beta indirimeye açıldı. WhatsApp Beta, adından da tahmin edeceğiniz üzere WhatsApp’a gelen yeni özellikleri herkesten önce deneyimlemek isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Ücretsiz olarak Microsoft uygulama indirme mağazasından yüklenebiliyor.

WhatsApp Beta İndir PC

Yukarıdaki WhatsApp Beta İndir butonuna tıklayarak yeni WhatsApp uygulaması indirme sayfasına gidin.

Açılan sayfada “Al” butonuna tıklayın. Microsoft hesabınıza giriş yapmanız istenecek.

WhatsApp indirilmeye başlayacak.

WhatsApp yüklendiğinde “Başlat” butonunu göreceksiniz, tıklayın.

QR tarama kodu ile birlikte WhatsApp masaüstü uygulaması açılacaktır.

Kayıtlı telefonunuzla tarayın ve WhatsApp’ın en yeni özelliklerini kullanmaya başlayın.

WhatsApp Beta Nedir?

WhatsApp Beta PC, WhatsApp’ın güncel sürümlerinde dahi bulunmayan yeni özellikleri deneyimleme şansı verir. WhatsApp Beta programı dolu uyarısı ile karşılamazsınız. En yeni WhatsApp beta sürümü Microsoft Store üzerinden indirilebilir. WhatsApp beta ücretsizdir. Uygulamada karşılaştığınız hatalar, sorunlar, eksikler, geliştirmeler, öneriler için geri bildirimde bulunabilirsiniz. Yeni masaüstü uygulamasında da kişisel mesaj ve aramaların uçtan uca şifreleme ile korunduğu belirtiliyor. Bu, sohbetlerinizin WhatsApp tarafından bile okunamayacağı veya dinlenemeyeceği anlamına geliyor.