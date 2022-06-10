Xtreme Motorbikes ile eğlenceli bir motosiklet simülasyonunun tadını çıkaracaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 3 GÜN ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edilen Xtreme Motorbikes 10 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı. Xtreme Games Studio tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Xtreme Motorbikes başarılı gidişatına devam ediyor. Bünyesinde birbirinden farklı motosikletlere yer veren başarılı oyun, orta seviye grafiklere ev sahipliği yapıyor. Oldukça başarılı grafik açılarına ev sahipliği yapan oyun, basit kontrolleri ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor. İnternet gerektirmeden oynanabilen yapım tek oyunculu bir oynanışa ev sahipliği yapıyor. Gerçekçi görselleri ile adından söz ettiren yapım, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Xtreme Motorbikes Özellikleri

Ücretsiz oynanış,

Tek oyunculu,

İnternet gerektirmez,

Farklı motosiklet modelleri,

Basit kontoller,

Temel seviyede ses efektleri,

3D grafik açıları,

Android platformu için Google Play üzerinde lansmana çıkan Xtreme Motorbikes ücretsiz olarak dağıtılıyor. Android akıllı telefon ve tabletler ile tam uyumlu olan simülasyon oyunu, günümüzde 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor. Farklı motosiklet modellerine ev sahipliği yapan oyunda oyuncular motosikletlerini modifiye yapabilecek ve kişiselleştirebilecekler. Görsel efektlerin yanı sıra ses efektleri ile de oyuncuları tatmin eden başarılı oyun ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Oyuncular yapım içerisinde motosikletleri ile akrobatik hareketler yapabilecek, drift sahneleri ile eğlenceli anların tadını çıkarabilecekler.

Xtreme Motorbikes İndir

Android platformu için Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Xtreme Motorbikes, İngilizce dil desteği ile oynanabiliyor. Ülkemizde de oynanabilen başarılı oyun, 10 milyondan fazla oyuncuyu bünyesinde bulunduruyor. Oyunu ücretsiz olarak indirip eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.