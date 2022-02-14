Yandere Simulator
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Contact the Developer
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Anime oyunları arasında yer alan Yandere Simulator zengin dünyası ile beğenileri topluyor.
Her geçen gün onlarca farklı oyun piyasadaki yerini almaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da oyunlara olan ilgi artmaya devam ederken yepyeni oyunlar da piyasayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Birbirinden farklı geliştiriciler her yıl birbirinden kaliteli oyunları karşımıza çıkarırken, kasalarını da milyonlarca dolarla da dolduruyorlar. Hem mobil hem de bilgisayar platformu oyuncularına sunulan Yandere Simulator’de bu oyunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıktı.
Oyuncuları sürükleyici bir anime dünyasına götüren Yandere Simulator gerçeklikten uzak, fantastik içerikleri ile oyunculara keyifli dakikalar yaşatıyor. Bünyesinde gelişmiş grafik açılarına ek olarak onlarca farklı anime sahnesine de ev sahipliği yapan başarılı oyun, günümüzde Asya ülkelerinde ilgiyle oynanıyor. Ülkemiz de pek bilinmeyen yapım, anime içerikleri sayesinde Asya ülkelerindeki oyuncular arasında çok popüler bir konumda yer alıyor.
Yandere Simulator Özellikleri
- Renkli bir anime dünyası,
- Zengin bir hikaye,
- Farklı misyonlar,
- Benzersiz karakterler,
- Tek oyunculu oynanış,
Anime oyunları arasında epey popüler olan Yandere Simulator internet vasıtasıyla oynanırken tek oyunculu bir hikaye oynanışına ev sahipliği yapıyor. Hem mobil hem de bilgisayar platformu oyuncuları tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım içerisinde oldukça zengin bir dünya da oyuncuların karşısına çıkıyor. Oyuncular harita üzerinde diledikleri gibi dolaşabildikleri gibi istedikleri karakterler ile de etkileşime girebiliyorlar.
Hikaye temalı içerikler de oyuncular bazen seçimler de yapabiliyorlar. Yapılan bu seçimler de oyunun gidişatı etkilenirken, oyuncular sık sık aksiyon yüklü sahneler ile de karşılaşabilecekler. Bazen kavga bazen de eğlenceli dans gösterileri oyuncuları sürükleyici bir dünyanın içerisine götürecek.
Yandere Simulator İndir
Windows, Mac ve Android platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan yapım, web sitesi üzerinden indirilip oynanabiliyor.
Yandere Simulator
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Contact the Developer
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Yandere Simulator anime tarzı simülasyon dünyası ile beğenileri toplamaya devam ediyor.
Anime oyunu sevenler için yayınlanan Yandere Simulator geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Birçok anime konseptini bünyesinde bulunduran bir açık dünya oyunu olarak karşımıza çıkan Yandere Simulator ihtişamlı bir dünyayı kapsıyor. Mobil ve bilgisayar platformu için lansmana çıkan oyun da birbirinden farklı karakterlerin yanı sıra oldukça renkli bir dünya yer alıyor.
Ülkemiz oyuncuları tarafından pek bilinmeyen ancak bazı kesimler tarafından adeta tutku haline dönüşen Yandere Simulator, özellikle Asya ülkelerinde biliniyor. Mobil platformda oldukça geniş kitlelere ulaşan yapım, bilgisayar platformunda da oldukça beğenildi. Kaliteli grafikler ile desteklenen oyun, zengin içeriği sayesinde oyunculara sonu gelmez bir deneyim sunuyor.
Yandere Simulator Özellikleri
- Anime içerikleri,
- Birbirinden farklı karakterler,
- Karakterler arasında etkileşim, dialog pencereleri,
- Ses efektleri,
Heyecan verici grafik açılarına sahip olan oyun içerisinde eğlenceli içerikler de oyunculara sunuluyor. Oyuncular birbirinden farklı aktivitelerin yanı sıra çeşitli simülasyon öğeleri ile de tanışırken, yapım içerisinde oldukça zengin bir hikaye içeriği yer alıyor. Oyuncular bu hikaye içeriği eşliğinde oyun içerisinde gerçek bir hayattan kesitler ile karşılaşacak ve sürükleyici bir anime dünyasına adım atacaklar.
Farklı misyonlara ve bakış açılarına ev sahipliği yapan oyun da birbirinden farklı hem erkek hem de dişi karakterler yer alıyor. Oyuncular bu karakterler ile sık sık etkileşime girecek, yeri gelecek eğlenceli dakikalar yeri gelecek çeşitli dialoglar ile sohbetler edecekler. Eğlencenin yanı sıra yapım içerisinde aksiyon dolu sahneler de oyunculara sunuluyor. Oyuncular yapım içerisinde eğlenceli dakikalar yaşayabildikleri gibi dövüş sahneleri ile de aksiyona ve gerilime de doyacaklar.
Yandere Simulator İndir
Başarılı anime oyunu günümüz de Android, Mac ve Windows platformlarında oynanıyor. Web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilen başarılı oyun, ülkemizdeki oyuncular arasında pek de popüler bir noktada yer almıyor.
Yandere Simulator
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Contact the Developer
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Anime oyunları arasına katılan Yandere Simulator sürükleyici macerası ile oyuncuların takdirini kazanıyor.
Anime oyunlarına merakı olan oyuncular için bir müjdemiz var. Rengarenk içerikleri ve sürükleyici yapısı ile anime severlerin ilgisini çeken Yandere Simulator ücretsiz olarak oyuncular tarafından indirilip oynanıyor. Anime dünyasına farklı bir bakış kazandıran başarılı oyun, günümüzde hem bilgisayar hem de mobil platformda ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.
Anime oyunları ülkemiz oyuncuları arasında pek popüler bir nokta da yer almıyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların ilgisini çeken anime oyunları özellikle Asya ülkelerinde yoğun bir ilgi ile karşılaşıyor. Asya ülkelerinde oldukça geniş bir kitleye sahip olan Yandere Simulator’de başarılı anime oyunları arasında yer alıyor. Oynaması ücretsiz olarak oyunculara sunulan yapım, zengin içeriği ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor.
Yandere Simulator Özellikleri
- Renkli anime grafikleri,
- Sürükleyici bir oynanış,
- Zengin içerik,
- Tek oyunculu hikaye,
- Farklı karakter türleri,
Birbirinden farklı karakterlerin de yer aldığı oyun içerisinde oyuncular bazen eğlenceli bazen de aksiyon yüklü sahneler ile karşılaşacaklar. Oyuncular hikaye içerisinde ilerledikçe farklı animasyonlar ile karşılaşabilecekleri gibi sık sık diğer karakterler ile de etkileşime girecekler. Erkek ve dişi karakterlerin yer aldığı oyunda bazen kavga edecek aksiyona doyacak bazen de gündelik hayattan izler ile karşılaşacaklar.
Contact the Developer tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan oyun, sadece İngilizce dil seçeneği eşliğinde oynanıyor. Oyun da farklı bir dil desteği bulunmazken oyuncular zengin içerik eşliğinde anime dünyasına doyuyorlar.
Yandere Simulator İndir
Web sitesi üzerinden indirilip oynanabilen oyun günümüzde Windows, Mac ve Android platformlarında indirilip oynanıyor. Dileyen oyuncular oyunu hemen indirip tadını çıkarabilirler.