Anime oyunları arasında yer alan Yandere Simulator zengin dünyası ile beğenileri topluyor.

Doğukan Çağlakpınar - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Her geçen gün onlarca farklı oyun piyasadaki yerini almaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da oyunlara olan ilgi artmaya devam ederken yepyeni oyunlar da piyasayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Birbirinden farklı geliştiriciler her yıl birbirinden kaliteli oyunları karşımıza çıkarırken, kasalarını da milyonlarca dolarla da dolduruyorlar. Hem mobil hem de bilgisayar platformu oyuncularına sunulan Yandere Simulator’de bu oyunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıktı.

Oyuncuları sürükleyici bir anime dünyasına götüren Yandere Simulator gerçeklikten uzak, fantastik içerikleri ile oyunculara keyifli dakikalar yaşatıyor. Bünyesinde gelişmiş grafik açılarına ek olarak onlarca farklı anime sahnesine de ev sahipliği yapan başarılı oyun, günümüzde Asya ülkelerinde ilgiyle oynanıyor. Ülkemiz de pek bilinmeyen yapım, anime içerikleri sayesinde Asya ülkelerindeki oyuncular arasında çok popüler bir konumda yer alıyor.

Yandere Simulator Özellikleri

Renkli bir anime dünyası,

Zengin bir hikaye,

Farklı misyonlar,

Benzersiz karakterler,

Tek oyunculu oynanış,

Anime oyunları arasında epey popüler olan Yandere Simulator internet vasıtasıyla oynanırken tek oyunculu bir hikaye oynanışına ev sahipliği yapıyor. Hem mobil hem de bilgisayar platformu oyuncuları tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım içerisinde oldukça zengin bir dünya da oyuncuların karşısına çıkıyor. Oyuncular harita üzerinde diledikleri gibi dolaşabildikleri gibi istedikleri karakterler ile de etkileşime girebiliyorlar.

Hikaye temalı içerikler de oyuncular bazen seçimler de yapabiliyorlar. Yapılan bu seçimler de oyunun gidişatı etkilenirken, oyuncular sık sık aksiyon yüklü sahneler ile de karşılaşabilecekler. Bazen kavga bazen de eğlenceli dans gösterileri oyuncuları sürükleyici bir dünyanın içerisine götürecek.

Yandere Simulator İndir

Windows, Mac ve Android platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan yapım, web sitesi üzerinden indirilip oynanabiliyor.