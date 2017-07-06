Sonsuzluğa giden kapıyı, iki deseni birleştirerek aralayın!

Infinity Merge, Android telefon ve tabletlerde çalışan bir bulmaca oyunudur.

WebAvenue tarafından geliştirilen Infiniry Merge, size sonsuz oynanış sunan ve bunu güzel grafiklerle bezayen bir yapım. Mobil platformlar bir süre önce çılgınlık haline gelen ve neredeyse her cihaza girmeyi başaran 2048'e benzer bir oynanışı olan Infinity Merge, benzer desenleri birleştirme üzerine kurulu. 2048'de olduğu gibi sağ, sol, yukarı ve aşağıya kaydırarak oynadığımız oyunda, amacımız aynı iki deseni bir araya getirmek.

Her harekette sadece iki deseni birleştirebildiğimiz Infinity Merge'de, her birleştirmeden sonra yeni bir desen elde ediyoruz. Örneğin; üzerinde 4 nokta olan iki deseni birleştirdiğimiz ortaya 5 noktalı bir başka desen çıkıyor ve bir sonraki adımda bu beş noktalı desenleri bir araya getiriyoruz. Farklı desenler ile bitmeyecek bir oyun yapısı sunan oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri de hemen aşağıdaki videodan alabilirsiniz.