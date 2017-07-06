?     Geri Bildirim
Infinity Merge
TamindirMobilOyunlarBulmacaInfinity Merge

Infinity Merge

(iOS)
Infinity Merge İndir Hemen İndir

82.5 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Infinity Merge
Infinity Merge
Infinity Merge
Infinity Merge
Infinity Merge

iOS İçin Bulmaca Oyunu

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 1 saat önce

Aynı desenleri birleştirin, sonsuzluğa uzanın!

Infinity Merge, iPhone ve iPad üzerinde oynanabilen bir bulmaca oyunudur.

Son moda çizimlerle hazırlanan Infinity Merge, aslında çok uzun zamandır telefonlarımızda bulunan 2048 isimli oyunun bir benzeri. Hatta onun yenilenmiş ve biraz olsun farklılaştırılmış hali de denebilir. 2048'in oyun dinamiklerini alan ve ona başka bir format kazandırmayı başaran WebAvenue, bunu iyi grafikler ve göze hoş gelen çizimlerle birleştirerek, ortaya oynanabilir bir bulmaca oyunu çıkartmayı başarmış.

Infinity Merge'de amacımız üzerinde aynı sayıda nokta olan desenleri bir araya getirmek. Bunu yaparken her seferinde sadece iki tane deseni birleştirebiliyor ve bu birleştirme sonucunda yeni bir desen elde ediyoruz. Örneğin; üzerinde 3 nokta olan iki desen birleşince ortaya 4 noktalı bir başka desen çıkıyor. Böyle böyle sonsuzluğa uzanan bir yolun başlangıcını yapıyor ve bitmek bilmez bir maceranın içerisine giriyoruz.

Infinity Merge için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri.
Üretici:
WebAvenue Unipessoal Lda
Infinity Merge QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. Recontact: Istanbul
    Recontact: IstanbuliPhone ve iPad için Bulmaca Oyunu
  2. Papers, Please
    Papers, PleaseiPad için Bulmaca Oyunu
  3. Scale
    ScaleiPhone ve iPad İçin Minimalist Bulmaca Oyunu
  4. Kim Milyoner Olmak İster
    Kim Milyoner Olmak İsteriPhone ve iPad için Yarışma Oyunu
  5. Candy Crush Saga
    Candy Crush SagaiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Bulmaca Oyunu

Infinity Merge Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster