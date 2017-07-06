Aynı desenleri birleştirin, sonsuzluğa uzanın!

Infinity Merge, iPhone ve iPad üzerinde oynanabilen bir bulmaca oyunudur.

Son moda çizimlerle hazırlanan Infinity Merge, aslında çok uzun zamandır telefonlarımızda bulunan 2048 isimli oyunun bir benzeri. Hatta onun yenilenmiş ve biraz olsun farklılaştırılmış hali de denebilir. 2048'in oyun dinamiklerini alan ve ona başka bir format kazandırmayı başaran WebAvenue, bunu iyi grafikler ve göze hoş gelen çizimlerle birleştirerek, ortaya oynanabilir bir bulmaca oyunu çıkartmayı başarmış.

Infinity Merge'de amacımız üzerinde aynı sayıda nokta olan desenleri bir araya getirmek. Bunu yaparken her seferinde sadece iki tane deseni birleştirebiliyor ve bu birleştirme sonucunda yeni bir desen elde ediyoruz. Örneğin; üzerinde 3 nokta olan iki desen birleşince ortaya 4 noktalı bir başka desen çıkıyor. Böyle böyle sonsuzluğa uzanan bir yolun başlangıcını yapıyor ve bitmek bilmez bir maceranın içerisine giriyoruz.