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İngilizce-Türkçe Sözlük ve Çevirmen
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İngilizce-Türkçe Sözlük ve Çevirmen

İngilizce-Türkçe Sözlük ve Çevirmen İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
İngilizce-Türkçe Sözlük ve Çevirmen
İngilizce-Türkçe Sözlük ve Çevirmen
İngilizce-Türkçe Sözlük ve Çevirmen
İngilizce-Türkçe Sözlük ve Çevirmen
İngilizce-Türkçe Sözlük ve Çevirmen

Android için İngilizce Sözlük Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 3 saat önce

İngilizce Türkçe Sözlük & Çevirmen uygulamasıyla Android cihazlarınızdan kolayca İngilizce öğrenebilirsiniz.

İngilizce Türkçe Sözlük & Çevirmen uygulamasıyla Android cihazlarınızdan kolayca İngilizce öğrenebilirsiniz.

İngilizce öğrenmek için kurslara gidecek vaktiniz veya maddi durumunuz yoksa, istediğiniz yerde ücretsiz İngilizce öğrenebileceğiniz uygulamalardan yardım alabilirsiniz. İngilizce Türkçe Sözlük & Çevirmen uygulaması da bu amaçla geliştirilen, İngilizce ve Türkçe kelimelerin anlamlarını, örneklerini, telaffuzlarını ve daha fazlasını sizlere sunuyor.

İngilizce bir kelimeyi aradığınızda bu kelimenin İngiliz ve Amerikan aksanıyla telaffuzunu, çeşitli zaman kiplerindeki değişimini, örnek cümlelerde kullanımını ve ayrıntılı anlamlarını sizlere sunan İngilizce Türkçe Sözlük & Çevirmen uygulaması oldukça başarılı bir girişim diyebilirim. Kelimelerin dışında cümleleri de çevirebileceğiniz uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • Kelimelerin ayrıntılı anlamları ve örnek cümleler,
  • Arama tavsiyeleri,
  • Gelişmiş cümle analizi,
  • Favori kelimeler ve arama geçmişi görme,
  • Bilgi kartları,
  • Özelleştirilebilir yazı tipleri,
  • İngiliz, Amerikan aksanları ve Türkçe telaffuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Üretici:
Bravolol - Language Learning
İngilizce-Türkçe Sözlük ve Çevirmen QR Kodu Okutarak İndir

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