İngilizce-Türkçe Sözlük ve Çevirmen
Android için İngilizce Sözlük Uygulaması
İngilizce Türkçe Sözlük & Çevirmen uygulamasıyla Android cihazlarınızdan kolayca İngilizce öğrenebilirsiniz.
İngilizce Türkçe Sözlük & Çevirmen uygulamasıyla Android cihazlarınızdan kolayca İngilizce öğrenebilirsiniz.
İngilizce öğrenmek için kurslara gidecek vaktiniz veya maddi durumunuz yoksa, istediğiniz yerde ücretsiz İngilizce öğrenebileceğiniz uygulamalardan yardım alabilirsiniz. İngilizce Türkçe Sözlük & Çevirmen uygulaması da bu amaçla geliştirilen, İngilizce ve Türkçe kelimelerin anlamlarını, örneklerini, telaffuzlarını ve daha fazlasını sizlere sunuyor.
İngilizce bir kelimeyi aradığınızda bu kelimenin İngiliz ve Amerikan aksanıyla telaffuzunu, çeşitli zaman kiplerindeki değişimini, örnek cümlelerde kullanımını ve ayrıntılı anlamlarını sizlere sunan İngilizce Türkçe Sözlük & Çevirmen uygulaması oldukça başarılı bir girişim diyebilirim. Kelimelerin dışında cümleleri de çevirebileceğiniz uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- Kelimelerin ayrıntılı anlamları ve örnek cümleler,
- Arama tavsiyeleri,
- Gelişmiş cümle analizi,
- Favori kelimeler ve arama geçmişi görme,
- Bilgi kartları,
- Özelleştirilebilir yazı tipleri,
- İngiliz, Amerikan aksanları ve Türkçe telaffuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Üretici:
- Bravolol - Language Learning
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