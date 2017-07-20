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İngiltere de Türkiye'den Uçuşlardaki Elektronik Yasağını Kaldırıyor

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Hatırlanacağı üzere Trump liderliğindeki Amerikan yönetimi bir süre önce birkaç Orta Doğu ülkesi ve Türkiye'den Amerika'ya doğru yapılan uçuşlara özel olarak elektronik yasağı ya da kabin yasağı olarak da bilinen uçuşlarda elektronik cihaz yasağını uygulamaya koymuştu.

Yasak temel olarak yolcuların uçuş esnasında kabine cep telefonundan büyük elektronik cihazları sokmamasını kapsıyordu. Yani bir dizüstü bilgisayar veya bir tableti yanınıza alarak uçamıyordunuz, bu cihazları bavulunuza atarak bagaj bölümünde taşımanız gerekiyordu. Yasağın sebebi ise bilgisayarlar veya tabletler içine yerleştirilebilecek bir bomba düzeneği istihbaratıydı. İŞİD'in böyle bir eylem hazırlığı içinde olduğu öne sürülerek Türkiye ve birkaç Orta Doğu ülkesi riskli bölge olarak görülmüştü.

Bu karar doğal olarak büyük tepki çekmişti. Kısa bir süre önce Amerika bu yasağı kaldırdığını duyurmuştu. Şimdi ise İngiltere de Amerika'dan sonra uygulamaya başladığı bu yasağı kaldıracağını Türk makamlara bildirdi. Ülkemizden İngiltere'ye yapılan uçuşlarda dizüstü bilgisayar ve tablet gibi cihazlar kullanılabilecek.

Uçuşlarda Uygulanan Tablet Yasağı 'Tomografi Cihazı' Sayesinde Kalkacak

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Yazar: - 20.07.2017

İngiltere de Türkiye'den Uçuşlardaki Elektronik Yasağını Kaldırıyor İçin Yorum Yaz

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