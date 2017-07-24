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İngiltere'den Drone Kullanıcılarına Şok!

drone

İngiltere, drone sahiplerine ilişkin yeni bir düzenleme getirerek bilinçsiz kullanımın önüne geçmeyi hedefliyor. Düzenleme ile ilgili farklı detaylar da var, hepsinden haberimizde bahsedeceğiz.

ABD'de benzer bir uygulama devam ederken, İngiltere drone kullanıcıları için daha kapsamlı bir düzenlemeye imza atıyor. Kullanıcılar bu düzenlemeye göre 250 gramdan daha ağır olan dronelarını tescil ettirmekle kalmayacak, bunun yanı sıra kullanmayı bildiklerini de "güvenlik farkındalığı testi" ile kanıtlayacaklar. Aranızda "sanki ehliyet verecekler" diyenler olabilir, şahsen ben gerekli görüldüğünde bunun da yapılması taraftarıyım. Çünkü yakın tarihlerde drone'lar sebebiyle kazalar, iptal edilen uçuşlar, güvenlik ihlalleri gibi tatsız durumlar yaşanmıştı. Hazırlanacak düzenleme ile bu tarz durumların sona ermesi hedefleniyor. 

drone-police

İngiliz yetkililer ek olarak drone kullanımında yaş sınırlandırması getirmeyi planlıyor ve kullanıcılar için kapsamlı kurslar açacaklarını bildiriyorlar. İngiltere'de kullanımı aşırı boyutlara çıkan ve birçok alanda görev yapan drone'ların, düzenleme sonrası nasıl etkileneceği merak ediliyor. Şimdiden drone satışlarının etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu oldu. Bakalım benzer uygulamalar ülkemizde veya komşularımızda da yapılacak mı? 

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Yazar: - 24.07.2017

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