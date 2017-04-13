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Injustice 2 İçin Yeni Bir Video Yayınlandı

Injustice 2 gear

DC evreni süper kahramanlarının ve süper kötülerinin yer aldığı Injustice 2 için yeni bir video daha yayınlandı. Videoda oyuna eklenecek olan yeni "The Gear sistemi" tanıtıldı ve nasıl çalıştığı gösterildi. 

Mortal Kombat serisini geliştiren NetherRealms'ın yapımcılığını üstlendiği Injustice: Gods Among Us, beklenmedik bir başarı yakalamış ve milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Çok oyunculu modlarının yanı sıra, bizlere Superman'in alternatif bir hikayesinin anlatıldığı hikaye bölümleri de sunan Injustice, iyi tasarlanmış oynanışı ve eğlenceli temasıyla göz doldurmuştu.

İlk oyunun çıkmasının üzerinden çok geçmeden WarnerBros ve NetherRealms, serinin yeni oyunu Injustice 2'yi de duyurmuşlardı. Oyun severlere farklı bir deneyim yaşatmaya hazırlanan Injustice 2, ilk oyundan farklı içerikler barındırıyor. Bugün ortaya çıkan yeni videoda Injustice 2'de göreceğimiz The Gear sistemini izleyerek, bu yeni sistemle birlikte artık Injustice 2'de karakterlerimize yeni kostümler alabileceğimizi de öğrendik.

Aldığımız bu kostümler, kozmetik değişikliklerin yanı sıra karakterimize çeşitli ekstra özellikler de katıyor. Kısaca, bir kostüm ile karakterinizi daha güçlü ya da daha hızlı yapma şansına erişebiliyoruz. Bununla birlikte yeni bir kostüm imal etmek için girdiğimiz dövüşlerden kazandığımız "Gear" parçalarını kullanacağız ve ancak o parça sayısına ulaştığımızda kostüme sahip olabileceğiz. Oyuna yeni bir tat getirecek olan bu sistemin tanıtımını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. 

İndir805 MB
Injustice 2 iOS
Injustice 2 iOS iPhone ve iPad için Injustice 2 Oyunu

Injustice 2 Oyunu için 'Flash' Fragmanı Yayınlandı

Injustice 2, Android ve iOS Platformlarına da Gelecek

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Yazar: - 13.04.2017

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