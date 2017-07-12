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İnsan Irkının Kitlesel Yok Oluşunun Yakın Olduğu Açıklandı

Kitlesel yok oluş

Bilim insanları yapılan gözlemler ve araştırmalar sonucunda korkutan bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada dünyanın maruz kaldığı biyolojik yok oluşun kitlesel yok oluşa evirilebileceği söylendi. Kitlesel yok oluş gerçekleşmesi durumunda Dünya buna altıncı kez şahit olacak.

Dünya’da biyo çeşitliliğin hızla değişip, yaşamanın sanılandan daha tedirgin edici olduğuna işaret eden bilim insanları, aşırı nüfus ve aşırı tüketimin böyle bir krize yol açtığını ve harekete geçilmediği takdirde topyekun bir yok oluşun insanlığı beklediği konusunda fikir birliğine vardılar. Konuyla ilgili olarak varılan sonuçta; biyo çeşitliliğin azalmasıyla, bunun eninde sonunda kitlesel yok oluşa yol açacağı belirtilirken, insanlığın çok ağır bir bedel ödeyeceğinin aşikar olacağı.

altıncı kitlesel yok oluş

Biyolojik yok oluşun gelişimini değerlendirmek üzere çeşitliliği azalmakta olan ancak, hala sayısı fazla olan kara hayvanlarını mercek altına alan bilim insanları, tür çeşitliliğinin yüzde 80 oranında azaldığını bildirdi. Bu durumda önümüzdeki 20 yıl içerisinde insan ırkının biyolojik yol oluşun emareleriyle karşı karşıya kalacağı aktarıldı. Altıncı kitlesel yok oluşun sanıldığından daha da yakın olduğuna işaret eden bilim insanları, hızlı hareket edilmesi konusunda hemfikir. Felaketin önlenmesi hala mümkün, ancak hem zihniyetlerin değiştirilmesi hem de yasaların biyo çeşitliliğin korunması yönünde sağlamlaştırılması gerekiyor.

Stanford Üniversitei’nden Profesör Paul Ehrlich doğal yaşamın ve biyo çeşitliliğin mutlaka yasalarla güvence altına alınmasını savunurken, Duke Üniversitesi’nden Profesör Stuart Pimm, Güney Afrika’da koruma altına alınan aslanları örnek göstererek, bu gibi gelişmelerin model olarak alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca bazı bilim insanları çok sert söylemlerde bulundular.

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Yazar: - 12.07.2017

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