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Instagram Hesabınız Kapatılmış Olabilir

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Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram'da son 24 saat itibariyle büyük bir şok yaşanıyor. Sebepsiz yere pek çok hesap, Instagram tarafından kapatıldı.

Dün ve bugün itibariyle pek çok kullanıcın hesabı Instagram'dan silinmiş durumda. Hesaplarına girmek isteyen kullanıcılar, ''Error'' yazısıyla karşılaştılar. Ancak henüz Instagram'dan bir açıklama gelmemiş olması, insanları daha da sinirlendiriyor.

Teknoloji haber sitesi The Next Web'in raporuna göre, Instagram geçtiğimiz günlerde sahte hesap açanları kapatmak için böyle bir çalışma başlatmıştı. Fakat hesap kapatma işlemi, haddini aşarak an itibarıyla gerçek hesap sahiplerini de mağdur ediyor.

Hesapları kapatılan Instagram kullanıcıları, Twitter ve Facebook'tan örgütlenerek Instagram'a şikayet yağdırmaya başladılar. Kullanıcılar hesaplarının neye sebeple kapatıldığı da anlaşılmış değiller. Hesapları kapanan kullanıcıların arasında pazarlama yapmak için açılan ya da profesyonel fotoğraf çalışmalarını sergileyen yayınlar da var. 

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Yazar: - 07.07.2017

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