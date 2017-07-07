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Instagram Hikayelerinizi Sizden Habersiz Kimse Araklayamayacak

Instagram

Facebook'un bünyesinde bulunan fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'a yeni bir özellik geldi. Aslında gelen bu özelliğe bir önlem demek daha doğru olabilir.

Bundan böyle, Instagram uygulaması ile paylaşılan "hikayelerde" paylaşılan resimlerin görüntüleri diğer kullanıcılar tarafından gerçek paylaşımcıdan habersiz kopyalanamayacak, "ekran görüntüleri" habersiz alınamayacak. Bu önemli özellik, bugünden itibaren Instagram uygulamasına servis edildi. Bu özellik başka kullanıcıların size ait "hikayelerden" görüntü almasını ve tekrar paylaşılmasını engelleyecek. Size ait ekran görüntüsünü alanlar tarafınıza rapor edilecekler.

Aslında bu bir güncelleme olarak tanımlansa da, daha çok bir farkındalık yaratma ve bir önlem olarak değerlendirilebilir. Instagram'a yeni gelen bir diğer yani özellik de Instagram hikayelerine resim ve videolarla yanıt verebiliyor olmamız. Bu her iki güncelleme, Android ve iOS kullanıcıları için bugün itibariyle kullanıcılara sunuldu.

Instagram sosyal paylaşım uygulamasında kullanıcıların en çok şikayet ettiği durumlardan biri "hiyaye" paylaşımlarının başka kullanıcılar tarafından kopyalanabiliyor olmasıydı. Bu yeni güncellemeyle uygulama kişisel paylaşımlarımızı bir miktar daha kontrol altına alabiliyor olmamıza destek verebilecek.

İndir23.53 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

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Yazar: - 07.07.2017

Instagram Hikayelerinizi Sizden Habersiz Kimse Araklayamayacak İçin Yorum Yaz

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