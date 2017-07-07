Instagram Hikayelerini Yanıtlamak İçin Yeni Bir Güncelleme Geldi

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram hikayelerine fotoğraflarla cevap verebilme özelliği geliyor. Bu yöntemle hikayelere tepkilerinizi yine fotoğraf veya video kullananarak gösterebileceksiniz..

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan istatistiklere göre, Instagram hikayelerini ortalama 200 milyon kişi kullanıyor. Bu yüzden de Instagram yeniliğe ilk olarak hikayeler kısmından başlıyor. Bu güne kadar hep ''Snapchat'ten kopyalandı.'' söylemlerine maruz kalan Instagram, bu eleştirilere pek kulak asmamış gibi duruyor. Çünkü yeni getirdiği güncelleme pek çok kullanıcı için gayet kullanışlı olacak.

Hikayeye verdiğiniz video veya fotoğraf cevaplarınız, şu anda olduğu gibi yine sohbet kısmına düşecek. Hikayeye verdiğiniz yanıtınızda emoji, metin gibi yardımcı parçalarla da destek verebileceksiniz. Bunun yanı sıra, 24 saat içerisinde birden fazla hikaye paylaşırsanız, size cevap veren kişinin hangi hikayenize tepki verdiği video veya fotoğrafının içerisinde yer alacak.

Bu güncelleme şu an itibariyle iOS ve Android işletim sistemlerine gelmiş durumda. Bence, Instagram'ınızı kontrol etmenizde fayda var!

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