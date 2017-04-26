Instagram Kullanıcı Rekoru Kırdı

Facebook'un milyarlar kulübüne girmesine ramak kalan Instagram için yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile Instagram'ın aylık kullanıcı sayısına dair veriler paylaşıldı.

Facebook tarafından satın alınmasının ardından hızlı büyümesine devam eden Instagram, kullanıcı girişlerine getirilen kolaylıklar, ana sayfada yapılan değişiklikler ve sevilen yenilikleriyle dünya çapında ilgi çekmeyi başardı. Snapchat benzeri Hikayeler özelliğinin yayınlanmasının ardından reklam harcamalarını da arttıran Instagram, böylece daha önce hiç olmadığı kadar büyüdü.

Yaklaşık 7 yıl önce kullanıma açılan uygulamanın kısa tarihindeki en büyük sıçramanın yapıldığı bu dönemde, Instagram'ın aylık kullanıcı sayısı 100 milyon arttı. Geçtiğimiz aralık ayında 600 milyon olan bu sayı, günümüz itibarıyla 700 milyona ulaşmayı başardı.

Yakın zamanda yapılacak olan kişiselleştirilmiş, daha doğrusu belirli bir algoritma ile çalışan ana sayfa ile çevrim dışı özelliklerin de genişlemesiyle birlikte, Instagram'ın kullanıcı sayısının artmaya devam edeceği de tahmin ediliyor. Yeni sıçramalarla birlikte uygulamanın, WhatsApp ve Messenger gibi milyardan fazla indirilen uygulamalar arasına girmesine de kesin gözüyle bakılıyor.

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