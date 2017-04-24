Instagram Sahte Kullanıcı Hesaplarına Savaş Açtı

'Sahte Instagram hesapları her zaman aramızdaydı ve sonsuza kadar da bizimle olacaklar.' Şaka bir yana eğer aktif bir Instagram kullanıcıysanız, takip eden ya da istek yollayan saçma hesaplara denk gelmemiş olmanız neredeyse imkansız. Instagram da artan bu ‘fake’ (sahte) hesaplardan sıkılmış olacak ki, temizlik operasyonlarına girişti.

Sosyal medya devi Instagram, bu yöndeki çalışmalarına, etkileşimde olmak istediğiniz hesap ve etiketlere otomatik beğeni göndermenizi sağlayan, ayda 10 dolara ‘gerçek’ (!) üye kazandıran uygulama, Instagress’i kapatarak başladı. Uygulamanın internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda, “Instagress’e aşık olan herkes için üzücü haber: Instagram’ın talebi üzerine web sitemizi kapatmak zorunda kaldık.” açıklaması yer aldı.



Sosyal medya uygulamalarının sahte hesaplarla savaşının ne ilk ne de son örneği olacak bu durum, tahmin ediyorum sonsuza kadar sürecek. ‘Malum, biz insanlar bayılıyoruz sahte ego tatminine!’

İndir23.53 MB Instagram Android Android için Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

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