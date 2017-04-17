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Instagram Snapchat'i Solladı, Yetmedi Toz Yutturdu

instagram snapchati solladı

Gün geçmiyor ki, Facebook'un Snapchat’i bitirişi hakkında bir haber daha yazmayalım. İnanın biz de üzüldük, biz de mahsunuz. Adeta koskoca bir devir gözümüzün önünde son buluyor. Son açıklanan verilere göre, Instagram’ın Hikaye özelliğinin kullanım oranı, Snapchat’ten 40 milyon daha fazla.

Son verilerle 200 milyon kullanıcıyı geçen Instagram Stories’i 158 milyon kullanıcıyla takip eden Snapchat, adeta ‘yıkılmadım, ayaktayım’ mesajı vermeye çalışıyor. Son dönemde büyümesi yüzde 82 azalan uygulama, kullanıcılarına uzun süredir farklı bir yenilik de sunmadı. Snapchat gözlüklerinin satışa sunulması, hisselerinin halka açılması, şirketin kendine farklı pazarlardan destek bulmaya çalıştığını kanıtlar nitelikte.

Facebook’un Snapchat’ten kopyaladığı özellikleri yazmaktan inanın biz de sıkıldık. Malum artık Instagram’ın Snapchat’ten eksiği yok, fazlası var. Hatta Twitter bile bu akıma, uygulamadan QR kodu özelliğini çalarak ayak uydurmuştu. Dört yandan birden darbe alan Snapchat’e buradan seslenmek istiyorum: “Tatlım, sence de kendini toparlamanın vakti gelmedi mi?"

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Yazar: - 17.04.2017

Instagram Snapchat'i Solladı, Yetmedi Toz Yutturdu İçin Yorum Yaz

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