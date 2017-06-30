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Instagram Yeni Yorum Filtrelerini Duyurdu

Instagram Yeni Yorum Filtreleri

Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram, kötüye kullanımı azaltma politikası için somut adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda iki yorum filtresi getiren şirket, resmi Instagram hesabından konuya dair açıklama yaptı.

Instagram'ı güvenli bir yer yapmak için özenle çalışan geliştiriciler, iki yeni yorum filtresinin kötüye kullanımı azaltacağına inanıyor. İnsanların daha nezih bir platforma sahip olmasını amaçlayan şirket, saldırgan yorumları engelleyen filtre ve spam filtresini tanıttı. 

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Birçok kullanıcı, kötü yorumların Instagram'dan zevk almanıza ve kendinizi özgürce ifade etmenize engel olduğunu söyledi. Bizler de yardım için gönderilerde ve canlı yayınlarda saldırgan yorumları engelleyebileceğiniz bir filtre geliştirdik" denildi.

Bu filtreler ayarlar menüsünden istenildiği takdirde kapatılabiliyor. Ancak Türkiye'deki kullanıcılar olarak biraz beklememiz gerekiyor. Çünkü şirket, bu filtreleri öncelikle İngilizce olarak yayınlayacaklarını duyurdu. Kısa zamanda ise tüm dünyaya yayılacağı belirtildi. Spam filtesi ise, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Arapça, Fransızca, Almanca, Rusça, Japonca ve Çince dillerinde belirgin olan spamleri engelleyecek. 

Yeni filtrelerin arkasında makine öğrenimi teknolojisi yatıyor. Yani filtreler her geçen gün daha fazla gelişecek ve kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştıracak. 

Siz bu yeni özellikleri nasıl buldunuz?

İndir23.53 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

Artık Instagram Canlı Yayınlarınızı Hikayenizde de Paylaşabilirsiniz

Instagram Fotoğraflarınızı İstediğiniz Kişilere Gösterebileceksiniz

Instagram'ın Yeni Güncellemesi Yorum Takibini Çok Kolaylaştıracak

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Yazar: - 30.06.2017

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