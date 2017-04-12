Instagram'da En Çok Takip Edilen Dünya Liderleri

Geçtiğimiz yıllarda ABD'nin eski başkanı Barack Obama, tartışmasız Instagram'ın en çok takip edilen lideriydi. 13.9 milyon takipçisi varken görevinin sonuna gelen Barack Obama'nın yerini Instagram'da kim aldı dersiniz?

Halkla ilişkiler üzerine hizmet veren Burson-Marsteller isimli şirket, yayınladığı bir raporla Instagram'da en çok takipçisi olan dünya liderlerini sıraladı. Bu liste, dünya liderlerinin Instagram'a olan bakış açılarından da söz ediyor.

1 Nisan tarihinde sonlanan araştırmaya göre dünyanın en çok takip edilen lideri, 6.8 milyon takipçiyle Hindistan Başbakanı Narendra Modi oldu. Başkan seçildikten sonra Instagram'ı da "tekrar muhteşem" yapmaya çalışan Donald Trump, çok az bir farkla ikinci sıraya yerleşti. Beklenmedik şekilde Papa Francis, 3.6 milyon takipçisiyle üçüncü sırayı almayı başardı. 1 Nisan tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2,042,400 takipçisiyle listede kendisine yer buldu. Cumhurbaşkanının bugünün rakamlarıyla takipçisi 2,1 milyonu geçmiş durumda.

Araştırma, resmi Instagram hesapları olan 140 ülke üzerinde gerçekleştirildi. Sonuç olarak, tüm bu hesapların 600 milyondan fazla takipçileri olduğu da hesaplandı. Bu durum, Birleşmiş Milletlere üye olan 193 ülkenin yüzde 72.5 gibi büyük bir kısmının Instagram'da olduğunu da gösteriyor.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra raporda ilginç detaylar da yer aldı. Örneğin; raporun yayınlandığı tarihte sadece 53 fotoğraf paylaşan Hindistan başbakanının listede lider olması gibi. Keza aynı tarihte Donald Trump, 1,902 fotoğraf paylaşmış hatta kimi zaman Twitter üzerinde yazdıklarının görsellerini dahi Instagram'a göndermişti. Buna rağmen istediği başarıyı bir türlü yakalayamamış gibi görünüyor.

Visited the magnificent Akshardham Temple with PM of #Australia, Mr. @turnbullmalcolm. Narendra Modi (@narendramodi)'in paylaştığı bir gönderi ( 10 Nis 2017, 05:26 PDT )

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. Donald J. Trump (@realdonaldtrump)'in paylaştığı bir gönderi ( 11 Nis 2017, 07:04 PDT )

Bununla birlikte bu platformda en çok çıkış yakalayan lider, Endonezya Başkanı Joko Widodo oldu. Bir yıllık süreçte takipçi sayısını yüzde 673 arttırmayı başaran Widodo, bunu başarılı fotoğraflarına borçlu.

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