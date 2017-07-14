Instagram'da Yaratıcılık Sınırlarının Böyle Zorlandığı Görülmedi

Instagram hikayelerinizde ne tarz paylaşımları tercih ediyorsunuz? Arabada, arkada müzikçalan bir yol videosu mu, ‘bugün de işteyiz’ temalı selfieler mi, malum yazdayız bol bol "deniz, kum, güneş paylaşımları" mı? Bu klişelerden siz de sıkıldıysanız sıkı durun, çünkü Instagram hikaye özelliği şimdiye kadar böyle yaratıcılık görmedi!

Pablo Rochat, San Francisco, ABD'de oldukça sıra dışı bir hobiye sahip, o bir dijital reklam uzmanı. Yaratıcı yollar bularak mobil uygulamaları daha eğlenceli hale getiren Rochart, son olarak Instagram hikayelerinin ‘geçmek için dokun’ ve ‘durdurmak için basılı tut’ özelliklerini kullandı. Hikayesinde her gün yeni bir oyun paylaşan dijital reklam uzmanı, ‘beklenmedik yollarla’ teknolojiyi kullanmayı sevdiğini söylüyor. İşte Rochart’ın ‘hikaye oyunları’ndan birkaç örnek:







İlk olarak Vine’da bu tip eğlenceli videolar tasarlayan Rochart, Vine’ın ölümünün ardından, bu yaratıcılığını kullanabileceği bir platform olarak Instagram Hikayeler’i değerlendirmeye başlamış. Ömrü 24 saat süren tasarımlar için 4-5 saat uğraşan dijital reklam uzmanı, “İnsanlar hikayenin ne olduğunu anlamadığında onu hızlı hızlı geçmek ister. Ben de bundan yararlanarak onlara eğlenceli bir geçiş animasyonu sunuyorum.” diyor. Paylaşımlarını açan kullanıcıların yüzde 90’ının hikayenin tamamını izlediğini aktaran Rochart, öyküleri hakkında çok sayıda olumlu DM aldığını söylüyor.

Alır tabi, siz daha arabanızın markasını gözümüze sokmaya devam edin, atı alan hikayeleri geçiyor. Pablo Rochat'ın henüz 3 bin takipçisi olsa da yakın zamanda fenomen olacağı su götürmez bir gerçek.

İndir 14 MB Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

Instagram'dan Sahte Takipçiler ile Ünlenenlere Sert Önlemler

Instagram Hikayelerinizi Sizden Habersiz Kimse Araklayamayacak