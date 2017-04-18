Instagram'ın Gözü Şimdi de Pinterest'ın Tahtında

Ah o ekran görüntülerinin dili olsa da konuşsa.. Size güzel bir haber verip, “Artık Instagram fotoğraflarını galerinize kaydedebileceksiniz!” demek isterdim. Ne yazık ki, onun yerine “Artık Instagram koleksiyonunuza kaydettiğiniz fotoğrafları listeleyebilecek, daha kolay bulabileceksiniz.” diyorum.

Instagram’ın Aralık ayında sunduğu yeni özelliği sayesinde, Ana Sayfamızda gördüğümüz fotoğrafları kaydetmemizi sağlayacak yeni bir sembolle tanışmıştık. Profilimizden girdiğimizde ‘kaydedilenler’ başlığı ile bizi karşılayan bu yeni özellik bize, o an vakit bulamadığımız konuları sonradan hatırlayabilme avantajına kavuşturmuştu.

‘Kaydedilenler’de aşırı biriken fotoğraflar bir süre sonra, amacına ters kalmış, bulmayı kolaylaştırmak bir yana, vakit kaybettirmeye başlamış olmalı ki, sevgili uygulamamız yeni güncellemesiyle bu soruna bir son veriyor. Kaydedilenler’de biriken fotoğrafları listelememizi sağlayacak yeni özellik bu hafta içi önce iOS, ardından Android platformlarına servis edilmiş olacak. Şu an yalnızca kısıtlı sayıda kullanıcıda test edilen özellik, bana biraz ‘Pinterest’ı çağrıştırmış olsa da, Instagram artık iyice tüm uygulamaların çorbası olduğu için garipsemedim.