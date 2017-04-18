?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaInstagram'ın Gözü Şimdi De Pinterest'ın Tahtında

Instagram'ın Gözü Şimdi de Pinterest'ın Tahtında

instagramın özü pininterestin tahtında

Ah o ekran görüntülerinin dili olsa da konuşsa.. Size güzel bir haber verip, “Artık Instagram fotoğraflarını galerinize kaydedebileceksiniz!” demek isterdim. Ne yazık ki, onun yerine “Artık Instagram koleksiyonunuza kaydettiğiniz fotoğrafları listeleyebilecek, daha kolay bulabileceksiniz.” diyorum.

instagram kaydedilenler özelliği

Instagram’ın Aralık ayında sunduğu yeni özelliği sayesinde, Ana Sayfamızda gördüğümüz fotoğrafları kaydetmemizi sağlayacak yeni bir sembolle tanışmıştık. Profilimizden girdiğimizde ‘kaydedilenler’ başlığı ile bizi karşılayan bu yeni özellik bize, o an vakit bulamadığımız konuları sonradan hatırlayabilme avantajına kavuşturmuştu. 

instagram koleksiyonları düzenleme güncellemesi

‘Kaydedilenler’de aşırı biriken fotoğraflar bir süre sonra, amacına ters kalmış, bulmayı kolaylaştırmak bir yana, vakit kaybettirmeye başlamış olmalı ki, sevgili uygulamamız yeni güncellemesiyle bu soruna bir son veriyor. Kaydedilenler’de biriken fotoğrafları listelememizi sağlayacak yeni özellik bu hafta içi önce iOS, ardından Android platformlarına servis edilmiş olacak. Şu an yalnızca kısıtlı sayıda kullanıcıda test edilen özellik, bana biraz ‘Pinterest’ı çağrıştırmış olsa da, Instagram artık iyice tüm uygulamaların çorbası olduğu için garipsemedim.

İndir23.53 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

Yazar: - 18.04.2017

Instagram'ın Gözü Şimdi de Pinterest'ın Tahtında İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Facebook'ta Canlı Yayınlanan Cinayet Sırasında Neler Yaşandı? Facebook'ta Canlı Yayınlanan Cinayet Sırasında Neler Yaşandı? Facebook Canlı Yayınında Toplu Cinayet manşetiyle dün yayınladığımız haberin yankıları hala sosyal medyada yankılarken, bugün Facebook bir…
WhatsApp'a Çok Önemli 2 Güncelleme Geliyor WhatsApp'a Çok Önemli 2 Güncelleme GeliyorPopüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni 2.17.130 beta sürümünü ilk olarak Windows Phone ve Windows 10 Mobile kullanıcıları için paylaşacak.… DDR4 RAM Fiyatları Tekrar Yükselebilir DDR4 RAM Fiyatları Tekrar YükselebilirHatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda sizlerle DDR 4 RAM fiyatları üzerinde yaşanacak yükseliş ile ilgili bilgiler paylaşmıştık. Bu…
YouTube Red Video Sayfalarında Tam Ekran Reklam Testleri Başladı Samsung Galaxy S8, Bixby'nin Özelleştirme Seçeneğini Engelledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ