Intel, AMD'ye Sağlam Taş Attı!

Geçtiğimiz haftalarda i9 işlemcilerini tanıtan Intel, AMD'nin Zen mimarisini kullanan yeni işlemcilerinden bir hayli rahatsız gibi görünüyor. Firma, resmi slidelarında sunuculara yönelik olarak ürettiği yeni Xeon işlemcilerini AMD'nin aynı amaçla ürettiği Epyc işlemcilerle kıyasladı.

Intel'in bu kıyaslamayı yaparken hiç de insaflı davranmadığı söylenebilir. Intel kendi işlemcilerinin kanıtlanmış sistem performansına ve inovasyona, veri merkezleri için özel olarak yapılandırılmış mimariye, sağlam donanım ve yazılım ekosistemine sahip olduğunu belirtiyor. AMD'nin Epyc işlemcilerini ise masaüstü bilgisayarlar için üretilmiş işlemcilerin, sunucularda kullanılmak üzere dönüştürülmüş versiyonları olarak tanımlıyor. Intel'e göre AMD'nin işlemcileri istikrarsız bir performans sergiliyor. Intel'in AMD'nin işlemcilerini basite indirgemesi bununla da kalmıyor. Bu işlemciler Intel'in iddialarına göre 4 masaüstü entergre devresinin birbirine yapıştırılmış hali.

AMD işlemcilerin kanıtlanmış başarılarının ve kendine has bir ekosisteminin olmadığı, AMD'nin ise istikrarlı bir tedarikçi olmadığı Intel'in diğer ağır taşları. İşte söz konusu slide burada:

Intel'in AMD'nin işlemcilerini bu derece basitleştirmesine AMD'nin nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Hatırlanacağı üzere AMD, Ryzen işlemcilerle Intel'in i5 ve i7 işlemcilerine çok daha ucuz alternatifler sunmuştu. Intel fiyat kırsa da Ryzen işlemciler Intel'den daha ucuz kalmış, rekabet iyice kızışmıştı. Şimdi de bu rekabetin sunucu segmentine sıçradığını görüyoruz.

AMD Ryzen 5 1600X ve 1500X İncelemesi