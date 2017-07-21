Intel, Qualcomm'u Rekabeti Bitirmeye Çalışmakla Suçladı

Mobil işlemci pazarının en büyük üreticisi olan Qualcomm'a bir darbe de Intel'den geldi. Intel şirketi yaptığı açıklamada, Qualcomm'un mobil yonga pazarındaki rekabete aykırı taktikler kullandığını belirtti.

Geçtiğimiz hafta Qualcomm, Apple'a bir dava açmıştı. Davanın sebebini ise, Apple'ın iPhone cihazlarında patentsiz yonga setlerini kullanmasıydı. Gün geçtikçe bu dava daha da kızıştı ve Apple'a destek gelmeye başladı.

Intel yaptığı açıklamasında, ''Qualcomm yonga seti üreten tek şirket olmak istiyor. Bu sebepten dolayı pazardaki pek çok şirket ile iyi anlaşamıyor ve geçtiğimiz günlerde Apple'a da dava açtı. Ayrıca bizim de bu pazardan çekilmemizi istiyor.'' sözlerine yer verdi. Intel'in neden Apple'ı koruduğu sorulduğunda ise verilen cevapta, ''Qualcomm'un kalan tek rakibi olarak şeffaf bir çaba içerisindeyiz. Apple'a özel bir desteğimiz yok." dedi.

Qualcomm, Apple davası konusunda verdiği bir demeçte, " iPhone dahil olmak üzere, herhangi bir modern telefonun Qualcomm'un temel hücresel teknolojilerini kullanılmadan işlemci üretilmesi mümkün değildir. Çünkü şirketimiz, bu teknolojinin lisanslanmasından önce yüzlerce ahize üreticisine ve diğerlerine gelirinin önemli bir kısmını ödemektedir.'' açıklamalarını yaptı.

Ayrıca Intel dışında Google, Samsung, Facebook, Uber, Microsoft, Amazon, Netflix gibi büyük şirketler de Apple'a destek veriyor. Yani Qualcomm bu savaşta tek kaldı diyebilirim.

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