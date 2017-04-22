Intel'in Yeni SSD'leri Yüksek Hız Vaat Ediyor

Intel ve Micron'un 2012 yılından bu yana çalıştığı SSD projesinin sonuna gelindi. Ortaya çıkan yeni ürünlerin RAM hızlarına yaklaştıkları ve günümüz SSD teknolojilerinin çok üzerinde oldukları da söylendi.

3D XPoint ismiyle anılan bu teknoloji, beklenilenin çok üzerinde hızlara ulaştı. Buradaki hızı anlamak için şöyle diyebiliriz: DRAM'lerin hızları ile geleneksel flaş depolama bir araya geldi. Yani artık bir veri DRAM'ler kadar hızlı şekilde aktarılabiliyor ve bu veriler RAM'lerin aksine uzun süreli olarak bu disklerde saklanabiliyor. Bildiğiniz üzere DRAM'ler çok hızlı veri aktarıyor olmalarına rağmen, bu verileri uzun sürelerde koruyamıyorlar.

Yeni teknoloji, günümüzde kullanılan SSD'lerin içerisinde bulanan NAND Flash teknolojisine göre daha hızlı çalışsa da gigabyte başına maliyeti çok daha fazla olduğu için şimdilik çok absürt fiyatlandırmalara sahipler. Fakat teknolojinin yaygınlaşması ve bunun üretiminde gerekli olan materyallerin ucuzlamasıyla 3D XPoint teknolojisi kullanan SSD'leri alınabilir fiyatlarda da görmek mümkün olabilir.

Şirketin bu teknolojiyi kullanarak hazırladığı 375GB Intel Optane SSD DC P4800X, PCle kartıyla birlikte çalışıyor ve şimdiki fiyatı 1,520 dolar, yani KDV'yi eklemezsek, 5,547TL gibi bir etikete sahip.

Intel yeni teknolojisine dair bütün ayrıntılı vermekten şu an için kaçınsa da yeni SSD'sini denemesi için birkaç basın kuruluşuna göndermeyi de ihmal etmedi. Buna dair daha ayrıntılı bilgileri almak için bu incelemelere göz atabilirsiniz: AnandTech ve Tom’s Hardware.

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