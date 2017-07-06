İnternet Trollerinin Psikopat Olduğu Ortaya Çıktı

Siz de internet trollerinin bazı zamanlarda bıkkınlık getirdiğini düşünüyor musunuz? Onları görmezden gelmek için elinizden geleni yaparsınız, ancak bu çok zor olabilir. Engellersiniz, rahatsız edici yorumlarını spamlersiniz, bu sefer de başkaları çıkar. Science Direct tarafından yayınlanan bir araştırma, çevirimiçi trollerin kişilik özelliklerini ortaya çıkardı. Araştırma sonunda, trollerin empati seviyelerinin düşük, psikopatlık ve sadizm seviyelerinin yüksek olduğu görüldü.

Araştırmaya yaş ortalaması 23.37 olan 415 kişi katıldı. Bunların yüzde 36'sını erkek, yüzde 63'ünü kadın ve yüzde 1'ini de diğer oluşturuyor. Elde edilen sonuçlara göre, erkeklerin kadınlara oranla daha fazla trollük yapma eğilimi gösterdikleri ve aynı zamanda yüksek psikopatlık ve sadizm düzeylerine sahip oldukları ortaya çıktı.

Diğer yandan, şaşırtıcı olmayan bir şekilde trollerin empati seviyeleri daha düşük çıktı. Örneğin merhamet gibi duyguların yerine trollüğün doğasına uygun davranma eğilimleri görüldü. Araştırmada ayrıca, trollerin kurban olarak belirlediği kişilerin duygu hallerini stratejik olarak öngörebildikleri de belirtildi.

Korkunç ama ilginç bir haberin daha sonuna geldik. Peki siz internet trolleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Trol Nedir? Kim Nasıl Trollenir? Siz Bir Trol müsünüz?