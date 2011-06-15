Bilgisayarınızdaki Malware Yazılımlara Karşı Etkili Bir Güvenlik Programı

IObit Malware Fighter Free programı, bilgisayarını malware tehditlerden korumak isteyen kullanıcıların sahip olmak isteyebilecekleri ücretsiz seçenekler arasında yer alıyor ve işini en iyi yapan uygulamalardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Bilgisayarımıza kurduğumuz programların zaman zaman beraberlerinde malware uygulamalarla birlikte kurulmalarına karşı bir çözüm olarak üretilmiş olan program, kişisel veri hırsızlıklarının önlenmesi konusunda da oldukça yetkin.

Sadece kurulumlar esnasında değil, programların çalışması esnasındaki davranışları da anlık olarak gözlemleyebilen IObit Malware Fighter Free, bir anti-malware çözümü olarak malware davranışlar içerisine giren uygulamaların bu davranışlarını anında göz altına alıyor ve gerekli hallerde kullanıcıyı uyararak programa engel oluyor.

Malware programlarının sistem üzerinde değişikliklere kalkışma, kullanıcı bilgilerini çalma, reklam gösterme gibi pek çok zararlı davranışı bulunduğu için, malwareları kaldırmak ve bilgisayardan tüm malwareları temizlemek oldukça önemli bir hale geliyor.

Programın trojan, keylogger, spyware, adware gibi pek çok tehlikeli malware türevine karşı koruma olanağı sağlaması ile bilgisayarınızın güvenliğinden daima emin olabiliyorsunuz. Bilgisayarda bulunan diğer antivirüs programlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabilmesi sayesinde gereksiz uyarı ve takılmalarla karşılaşmak da mümkün değil.

PC'nizin güvenliğinden emin olmak ve tüm zararlı uygulamalardan uzak durmak istiyorsanız IObit Malware Fighter Free'ye göz atmadan geçmemenizi öneriyorum.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.