iOS 11 Araba Kullandığınızı Nasıl Anlıyor?

Eylül 2017'de yayınlanması beklenen iOS 11'in trafikte can güvenliğine yönelik aldığı tedbirler takdir topluyor. Bu yazımızda iOS 11'in sizlere şimdiden beğenilen ve hayatımıza yön verecek olan güzel uygulamalar hakkında bilgiler vereceğiz.

Trafik kazalarının oluşmasında insan faktörü yüzde 66'lık bir orana sahipken, sürücüler ise yüzde 27'lik bir paya sahipler. Ülkemizde sadece geçtiğimiz yıl 413.167 (bunun büyük bir kısmını maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalardan oluşuyor) kaza gerçekleşmiş ve toplamda 7300 kişi hayatını kaybetmiş.

Apple Başkan Yardımcısı Craig Federighi; "Her şey gözlerini yoldan ayırmamaktan ibaret.” diyerek, araç kullanımında dikkatin önemine değindi. Apple, kazaların dikkat dağınıklığından kaynaklanan kısmını önlemek için iOS 11'de yeni bir güvenlik özelliği geliştirdi.

En çok dikkat çeken ”Araba Sürerken Rahatsız Etme” adını verdikleri özellik sayesinde, araç kullanırken gelen çağrılara sizin araç kullandığınız bilgisi mesaj yoluyla verilebilicek olması. Ayrıca Tinder gibi programları kullanan sürücüler biri ile eşleşirse veya etkileşimde bulunursa, telefonu açıp bakmayı denese de ekran kapalı olacağı için göremeyecek. Acil bir durum oluşursa mesaj gönderilecek, haber verilecek kişileri sisteme ekleyebilirsiniz. Bir favoriler listesi belirleyip bu kişilere gittiğiniz yere kadar her türden bilgi gönderimi sağlayabilirsiniz.

Örneğin acıktınız ve yola çıktınız, Haritalar'da o an açık olan ve olmayan tüm mekanları görebiliyorsunuz. Ayrıca sürücüler dışındaki diğer iPhone kullanıcılarına gelirsek, onlar bu özelliği sürücü olmadıklarını sisteme bildirerek, telefon kullanımına devam edebilirler.

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