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iOS 11, Zayıf Wi-Fi Bağlantılarını Otomatik Olarak Yoksayacak!

ios 11

Ücretsiz Wi-Fi ile ilgili sorunlarla uğraşmak hepimizin canını sıkıyor. Özellikle zayıf bağlantı sorunları, Wi-Fi noktalarına bir türlü bağlanamamamıza neden oluyor. Yeni iOS 11, sorunlu bağlantıları algılayarak görmezden gelecek. Bu da otomatik olarak bağlanmak istemediğiniz zayıf Wi-Fi noktalarına katılmanıza engel olacak. 

Gelen haberlere göre iOS 11, hangi ağların iyi, hangisinin kötü olduğunu öğrenebilecek. Temel olarak, belirli bir ağa bağlanmaya çalışırken sorun yaşadığını algılayacak veya zayıf bir bağlantı tespit ettiğinde bunu hatırlayıp, gelecekte o ağa bağlanmayacak. iOS 11, hangi ağların otomatik erişimini devre dışı bıraktığını da işaretleyecek. Buradaki dezavantaj, ‘zayıf ağ’ olarak işaretlenen Wi-Fi’ye gelecekte tekrar bağlanmayı seçtiğinizde, ağa kendiniz katılmanız gerekecektir.

Bu adım Wi-Fi yardımının da ötesinde olacak. Zira bu güncelleme, en hızlı bağlantıya sahip Wi-Fi noktasına erişmemizi sağlayarak, kötü bağlantılara bir daha bağlanmamıza engel olacak. Apple'ın sunduğu bu özellik, birçok iPhone kullanıcısının yüzünü fazlasıyla güldüreceğine eminiz.

iOS 11 Nasıl Yüklenir?

iOS 11 ile Hangi Yenilikler Gelecek?

Wi-Fi Şifresi İsteme Derdi iOS 11 ile Son Buluyor!

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Yazar: - 23.07.2017

iOS 11, Zayıf Wi-Fi Bağlantılarını Otomatik Olarak Yoksayacak! İçin Yorum Yaz

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