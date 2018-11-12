Cloudflare tarafından geliştirilen 1.1.1.1:Cloudflare DNS ile internet üzerinde hem hızlı hem de güvenilir bir şekilde gezebilirsiiz. Hiç kimse internette ne yaptığınızı bilmeyecek ve her zaman, her yerde güvenli bir şekilde anonim olarak internete bağlanabileceksiniz.

Normal VPN sistemlerinden farklı olarak daha hızlı ve daha güvenilir olduğunu söyleyen uygulama, global ağ kullanarak interneti çok daha hızlı hale getiriyor. Yüzde 28 oranında daha hızlı olmasıyla dikkat çeken 1.1.1.1:Cloudflare DNS'in tek dokunuşla aktif edilebilmesi de kullanımı kolaylaştırıyor.

Ayrıca uygulama içi satın alımın bulunmadığı 1.1.1.1:Cloudflare DNS'i kullanmak ömür boyu ücretsiz. Yani aylık belli kotalar koyarak kullanımı sınırlamayan sisteminin verilerinizi satmadığını veya reklam olarak kullanmadığını belirtmek gerekiyor.



