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10% Happier: Meditation 4.10.5 (ios)
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  2. Uygulama
  3. Sağlık
  4. 10% Happier: Meditation - iPhone ve iPad için Meditasyon Uygulaması

10% Happier: Meditation

4.10.5
ios
10% Happier: Meditation
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

10% Happier: Meditation uygulamasında ruhsal olarak dinlenebileceğiniz egzersizler yapabilirsiniz.

10% Happier: Meditation uygulaması ile iOS cihazlarınızdan meditasyon videolarına ve içeriklerine ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatın koşuşturmasından yorgun düşüyorsanız ve dinç kalmak için farklı aktiviteler arıyorsanız, 10% Happier: Meditation uygulaması ile meditasyon teknikleri yapabilirsiniz. 300’den fazla video eğitimi ve 500’den fazla da meditasyon içeriği sunan 10% Happier: Meditation uygulamasında, her gün yeni videolarla ruhsal olarak dinlenebilirsiniz.

Videolara çevrimdışı erişim imkanı sağlayan 10% Happier: Meditation uygulamasında, ilerlemenizi takip edebilmek için Apple Sağlık entegrasyonu da yer alıyor. Her hafta yeni içerikler sunan 10% Happier: Meditation uygulaması ile anksiyete, politik stres ile baş etme, yürüyüş ve uykuya dalma gibi aktiviteler için birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak sunulan 10% Happier: Meditation uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • 300’den fazla video eğitimleri
  • 500’den fazla meditasyon içeriği
  • Günlük videolar
  • Videolara çevrimdışı erişim
  • Apple Sağlık entegrasyonu
  • Haftalık yeni içerikler
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