10% Happier: Meditation uygulaması ile iOS cihazlarınızdan meditasyon videolarına ve içeriklerine ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatın koşuşturmasından yorgun düşüyorsanız ve dinç kalmak için farklı aktiviteler arıyorsanız, 10% Happier: Meditation uygulaması ile meditasyon teknikleri yapabilirsiniz. 300’den fazla video eğitimi ve 500’den fazla da meditasyon içeriği sunan 10% Happier: Meditation uygulamasında, her gün yeni videolarla ruhsal olarak dinlenebilirsiniz.

Videolara çevrimdışı erişim imkanı sağlayan 10% Happier: Meditation uygulamasında, ilerlemenizi takip edebilmek için Apple Sağlık entegrasyonu da yer alıyor. Her hafta yeni içerikler sunan 10% Happier: Meditation uygulaması ile anksiyete, politik stres ile baş etme, yürüyüş ve uykuya dalma gibi aktiviteler için birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak sunulan 10% Happier: Meditation uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri