Farklı özelliklere sahip onlarca karakter ve silah arasından dilediğinizi seçerek zombilere karşı aksiyon dolu bir mücadelenin içine gireceğiniz 100 DAYS, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan sıra dışı bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, karakteriniz ile bir bölgede sabit beklemek ve karşıdan gelen zombilere ateş ederek hepsini etkisiz hale getirmektir. Zombileri öldürdükçe altın kazanabilir ve yeni silahların kilidini açabilirsiniz. Ayrıca farklı karakterler seçerek zombilerle mücadele edebilir ve karakterlerin özel güçlerinden faydalanabilirsiniz. Ne kadar çok zombi öldürürseniz, o kadar fazla altına ulaşabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı özelliklere sahip onlarca karakter yer almaktadır. Ayrıca zombileri öldürmek için kullanabileceğiniz pompalı, makineli, dürbünlü ve daha onlarca farklı tüfek yer almaktadır.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan 100 DAYS, ücretsiz oyunlar arasında bulunmaktadır.