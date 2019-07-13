Kitaplarla aranız iyiyse ve yeni kitaplar keşfetmek istiyorsanız, 1000Kitap uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Kitap konulu bir sosyal ağ platformu olan 1000Kitap uygulaması, okuduğunuz kitapları diğer kullanıcılara anlatmak için incelemeler yapabileceğiniz bir platform olarak öne çıkıyor. Okuduğunuz kitaplara dair alıntılar ve incelemeler yaptıktan sonra bu kitabı okumak isteyen kullanıcılara fikir verebileceğiniz uygulamada, kendi okuduğunuz kitaplar için de liste oluşturabilir ve yeni kitaplar okudukça listeyi güncelleyebilirsiniz.