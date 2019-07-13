1000Kitap uygulamasında, diğer kullanıcıların fikirlerini inceleyerek yeni okuyacağınız kitapları belirleyebilirsiniz.
Kitaplarla aranız iyiyse ve yeni kitaplar keşfetmek istiyorsanız, 1000Kitap uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Kitap konulu bir sosyal ağ platformu olan 1000Kitap uygulaması, okuduğunuz kitapları diğer kullanıcılara anlatmak için incelemeler yapabileceğiniz bir platform olarak öne çıkıyor. Okuduğunuz kitaplara dair alıntılar ve incelemeler yaptıktan sonra bu kitabı okumak isteyen kullanıcılara fikir verebileceğiniz uygulamada, kendi okuduğunuz kitaplar için de liste oluşturabilir ve yeni kitaplar okudukça listeyi güncelleyebilirsiniz.
Okuduğunuz kitapları işaretledikten sonra kitabı beğenip beğenmediğinizi ve 10 üzerinden kaç puan vereceğinizi belirtebileceğiniz 1000Kitap uygulamasında, görüşlerinizi de ekleyebiliyorsunuz. Her kitap ve yazar için oluşan profil sayfalarını inceleyerek, okumak isteyeceğiniz yeni kitapları kolayca tespit edebilirsiniz. Kitaplar için istatistikler de oluşturan 1000Kitap uygulamasında; kitabı kaç kişinin beğendiğini, kaç kişinin okuduğunu, kaç kişinin okumak istediğini ve yarım bırakan kişilerin sayısını görebiliyor, yaş gruplarına göre okuyanların oranını inceleyebiliyorsunuz. Eğer siz de yeni kitaplar keşfetmek istiyorsanız, 1000Kitap uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.