iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen 10K Taps mobil oyunu, yalnızca ekrana dokunarak oynayacağınız ve el becerinizi ön plana çıkaracağını oldukça farklı bir tür bulmaca oyunudur.

Oyunun tasarımı ve mekaniği oldukça dikkat çekici ve özgün diyebiliriz. 10K Taps mobil oyununda tek yapmanız gereken ekrana dokunmak olacak ancak bu tablo size sıkıcı ve kolay bir oyun izlenimi vermesin. Oyuna başladığınızda her şey günlük güneşlik olacak ancak işler zamanla sarpa saracaktır.

Oynanıştan bahsetmek gerekirse, karelerle bölünmüş bir platformda kutunuzu ilerleteceksiniz. Ancak bir kural var ki o da yolda görülen küplere ulaşacak kadar ekrana dokunmak. Bu durumda bir sonraki kutuya ulaşmak için geçtiğiniz kare sayısı kadar ekrana dokunacaksınız. Sıkıldığınız her an açıp oynayarak zamanınızı değerlendireceğiniz 10K Taps mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.