1655F, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve eşsiz bir macera oyunu olarak dikkat çekiyor. Yeraltı yaratıklarıyla mücadele ettiğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil macera oyunu olan 1655F, karanlık zindanlarda mücadele edip yeraltı yaratıklarını ortadan kaldırmaya çalıştığınız bir oyundur. Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda reflekslerinizi son derece iyi kullanmalı ve tüm canavarları öldürmelisiniz. Ordunuzu da genişleterek daha güçlü bir konuma gelebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Retro tarz grafikleri ve atmosferiyle de dikkat çeken oyunda savaşı kazanmak için büyülere de başvurabiliyorsunuz. Eşsiz eğlenceli seviyelere sahip olan 1655F sizleri bekliyor.

1655F oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.