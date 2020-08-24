1942 Klasik Çekim oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Oyun, Atolls Midway sahilinde, 2. Dünya Savaşı Pasifik Tiyatrosu'nda gerçekleşir. Amaç, ABD uçak gemisini bombalayan Japon hava filosuna saldırmak.

Gerçek ve yaşanmış bir savaştan esinlenerek oluşturulan oyunda sizi zor görevler bekliyor. İlk seviyelerde zorlanacağınız fakat alıştıktan sonra aşırı zevk alacağınız güzel bir oyun.

3 oyun modunda 20 farklı görev bulunuyor: normal, zor, son derece zor. Grumman F4F Wildcat, P38 Lighting, F-100, Xp-55 gibi efsaneleşmiş 5 farklı savaş uçağı ile benzersiz bir deneyim yaşamaya hazır ol. Korkma bu uçakları kontrol etmek çok kolay. Bir usta gibi bu oyunun üstesinden gelebilirsin. Şans çarkından kazandığın mühimmatı da kullanarak düşmanlarının üstesinden gel.

Piksel grafiklerle klasik stili yaşayın. Her kamera açısından görüntü vererek savaş oyununu daha eğlenceli hale getiriyor. Üstelik bu oyunda kontrol senin elinde ve ordu kazanmak için seni bekliyor. Sen de bu savaşa katılmak için oyunu ücretsiz olarak indirebilirsin.