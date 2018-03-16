2 knights, zıplamalı oyunları kolay bulanlara tavsiye edeceğim ufak boyutlu eğlence dozu yüksek bir mobil oyun. Siyah beyaz çift renkten oluşan platform üzerinde sürekli zıplayarak hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz oyunda aynı anda iki karakteri kontrol etmeniz gerekiyor.

İlk bakışta Piano Tiles oyununu anımsatan arcade oyunda puan toplamak epey zor. Çift renkli iç içe geçen platformda iki karakteri eş zamanlı olarak zıplatarak hayatta kalmalarını sağlamaya çalışıyorsunuz. Karakterlerle aynı renkte olan platform sürekli hareket ediyor. İki karakterden biri boşluğa düştüğünde puanınız sıfırlanıyor; yani oyuna veda ediyorsunuz. Bu arada karakterler kendiliğinden koşuyor. Size sadece ekrana dokunarak zıplatmak kalıyor.