100 binden fazla oyun sever tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak sunulan 2048 HamsLAND-Hamster Paradise, Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz eğitici bir oyun olarak öne çıkıyor.

Kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı hamster yiyeceklerinin yer aldığı eşleştirme bloklarını bir araya getirmek ve seviye atlamaktır. Oyunda, yer fıstığı, çilek, elma, çekirdek gibi çeşitli hamster yiyecekleri bulunmaktadır. Bu yiyeceklerin bulunduğu bloklardan aynı olan 3 tanesini birleştirerek blokları yok edebilir ve birbirinden sevimli onlarca hamster karakterinin kilidini açabilirsiniz.

Oyun içerisinde farklı renkte 60 adet hamster figürü yer almaktadır. Blokları doğru bir şekilde hareket ettirerek, eşleştirmeleri başarılı bir şekilde yapabilir ve puanlar toplayabilirsiniz. Kazandığınız puanları kullanarak yeni hamster yuvaları yapabilir ve çeşitli objeler alabilirsiniz.

Bulmaca oyunları arasında yer alan ve geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan 2048 HamsLAND-Hamster Paradise, eğitici ve zihin geliştirici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak göze çarpıyor.