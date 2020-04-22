3D Hamilelik Simülatörü oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Hamileliğin mükemmel bir duygu olduğunu daha doğurmadan bile anlayabileceğiniz sizin için geliştirilmiş harika bir oyun. Grafikleri ile o anları gerçekmiş gibi yaşamanızı sağlıyor. Size bu konuda yardımcı olacak bilgiler veriyor.

Bu güzel hamilelik sürecinde sizi yalnız bırakmayacak karnınızın git gide büyüdüğünü görerek anne olmanın ne olduğunu keşfedeceksiniz. Uyumanızı, yürümenizi, vitaminlerinizi alarak bu dönemi daha verimli atlatmanızı sağlayacak aktivitelerde bulunun. Seviyelerin hepsini atlayarak ilerleme çubuğunu doldurun. Bu anne simülatörü sayesinde yeni bir rol deneyin. 9 aylık bir süreç geçirecek olan karakterinize yeterli desteği verin. Sonucunda sizi çok güzel günler bekliyor. Uzun zaman bekledikten sonra bebeğin doğumunu görmek sizin için oldukça mutluluk verici olacak. Ne kadar iyi bir anne olacağınızı herkese gösterin. Bu deneyim sizin için unutulmaz olacak. Bebeğine isim vermek seni çok duygulandıracak. Gerçeğinden farksız ve aşırı eğlenceli bir 9 ay geçireceğine eminim. Sen de bu maceraya ortak olmak istiyorsan oyunu indirin ve hemen oynamaya başlayın.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.