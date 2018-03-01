3D Knife, diğer bıçak fırlatma oyunlarından farklı olarak dönen, üç boyutlu bir obje üzerine bıçakları saplamanızı istiyor. Refleksleri harekete geçiren arcade oyun, başlarda herkesin oynayabileceği düzeyde basit bir oyun gibi gözüküyor ancak öyle olmadığını ortalarına geldiğinizde görüyorsunuz.

iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan bıçak oyunu, bekleme anında, toplu taşımada, boş zamanlarda oynanabilecek türde basit oyunlardan. Oyunda seviye atlamak için bıçakları tahtadan gezegene saplamanız yeterli oluyor. Tek dokunuşla bıçağı fırlatıyorsunuz. Ne kadar sert dokunduğunuz önemli değil; bıçağın yetişmeme, saplanmama lüksü yok. Tabii ki dönen gezegen bir noktadan sonra bıçaklarla dolmaya başlıyor. Boş yer bulmak zorlaşıyor.