Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı mecradan sorunsuz bir şekilde erişebileceğiniz ve eğitici özelliği sayesinde birçok yeni kelime öğreneceğiniz 4 Images 1 Mot, resimlerden yola çıkarak gizli kelimeleri bulmak için hafızanızı zorlayacağınız eğlenceli bir oyudur.

Kelime dağarcığınızı genişleteceğiniz ve görsel hafızanızı test edeceğiniz bu oyunda amaç, farklı karelerden oluşan resimler ve karmaşık halde verilmiş harflerden yola çıkarak gizli kelimeyi bulmak ve eviye atlayarak yeni kelime bölümlerinin kilidini açmaktır.

Resimler ve çeşitli ipuçları ile bulmacadaki kelime boşluklarını doldurabilirsiniz. Görsellerde anlatılmak istenen kelimeyi tahmin ederek kutucuklara uygun harfleri yazabilir ve zorlandığınız yerde harf alabilirsiniz.

Gizli kelime bulmacasında toplamda 4 farklı kareden oluşan fakat tek bir kelimeyi anlatmak için hazırlanan 4 adet resim yer almaktadır. Resimlerin ifade ettiği anlamı bularak kelimenin harflerini tamamlamalı ve git gide zorlaşan bulmacalarda yarışmalısınız.

Kelime oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren 4 Images 1 Mot ile sizde eğitici bulmacalar çözebilir ve yeni kelimeler öğrenebilirsiniz.