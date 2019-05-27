AndromedaGames tarafından geliştirilen 60 Seconds Hero: Idle RPG ücretsiz bir mobil rol oyunu olarak yayınlandı.

Bünyesinde 100’den fazla farklı karaktere ev sahipliği yapan 60 Seconds Hero: Idle RPG Android ve İOS platformunda 10 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor. Çok sayıda etkinlik ile oyunculara eğlenceli ve bol aksiyonlu bir oynanış sunan yapım günden güne kitlesini de artırmaya devam ediyor.

Seviye sisteminin yer aldığı yapımda oyuncular seçtikleri karakterler ile savaşlara katılacak ve kazandıkları savaşlar sonrasında karakterlerini geliştirerek daha güçlü ve etkili bir hale getirebilecekler. Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı savaşacağımız yapımda dileyen oyuncular ittifaklar da kurabilecekler.

Bünyesinde çeşitli zorluklara da yer veren yapım fantastik oynanışı ile kısa sürede oyuncuların beğenisini kazanacak.