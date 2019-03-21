Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlere hizmet veren 9 Clues 2: The Ward, sır dolu cinayetleri araştırabileceğiniz ve katillerin izini sürebileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Gerçekçi ve etkileyici grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, bir dedektif karakterini yönetmek ve çeşitli cinayetleri araştırarak suçluları bulmaktır. Araştırmalarınızda size yardımcı olacak birde asistan bulunmaktadır. Asistanınızla birlikte farklı mekanlarda soruşturmalar yapmalı ve cinayetleri aydınlatmalısınız. Size verilen görevleri yerine getirerek ipuçları toplamalı ve katillerin izini sürmelisiniz. Farklı konusu ve tasarımı ile yeni deneyimler kazanabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyuna, size uygun olan zorluk derecesini seçerek başlayabilirsiniz. Onlarca farklı mekanda, 8’den fazla suçlu karakter ile tanışabilirsiniz. Suçlu adaylarına farklı sorular sorarak onların ağzını arayabilir ve açıklarını yakalayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorun yaşamadan oynayabileceğiniz 9 Clues 2: The Ward, binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan macera dolu bir oyun olarak ön plana çıkıyor.