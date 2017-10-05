9 Lives: A Tap Cats RPG

9 Live: A Tap Cats RPG, iPhone ve iPad cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur. Gerçek zamanlı mücadelelerin gerçekleştiği oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele edebileceğiniz bir oyun olan 9 Live: A Tap Cats RPG, benzersiz kurgusu ve sunduğu zevkli deneyimiyle ön plana çıkıyor. Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz oyunda farklı askeri birimlere bürünebiliyor ve harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kedilerin karakter olarak kullanıldığı oyunda kendi kedinizi sürekli geliştirmeli ve diğer kedilere karşı meydan okumalısınız. Gelişmiş taktikler kurmalı ve zalim kedilerin üstesinden gelmelisiniz. Mücadele gücü yüksek olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Bir hayli zevkli deneyim sunan oyunu mutlaka denemeniz gerektiğini de söyleyebilirim. Eğer rol yapma oyunlarını seviyorsanız bu oyun tam size göre.

9 Live: A Tap Cats RPG oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.