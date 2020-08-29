9 Months, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunudur. Bir bebeğin doğum süreçlerini simüle eden bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan 9 Months oyuununda keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Hem öğretici hemde zevkli bir deneyim sunan oyunda harika vakit geçirebiliyorsunuz. Şaşırtıcı bir atmosfere sahip olan oyunda eşsiz bir fırsat yakalayabilyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gerekiyor.

9 Months oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.