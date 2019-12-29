Hayvanların özelliklerinden tutun, tarihi yapıtların bulundukları ülkelere kadar her alandan yüzlerce ilginç soruyla karşılaşacağınız ve genel kültür bilgilerinizi tazeleyeceğiniz 94 Degrees, sürükleyici özelliği ve bilgi verici bölümleriyle sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyundur.

Hem Android hem de İOS sürümleri sayesinden iki farklı mecradan sorun yaşamadan oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, karşınıza çıkan ilginç sorulara yanıt vererek doğru cevabı bulmak için mücadele etmek ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açmaktır.

Tarih, genel kültür, canlılar, doğa ve daha onlarca farklı alandan sayısız soruyla karşı karşıya gelebilir ve yeni şeyler öğrenebilirsiniz.

Oyunda Çin’in konumu, Google’ın logosunda yer alan renkler, Özgürlük Anıtı’nın hangi ülkede yer aldığı, kartalların maksimum ulaşabildikleri hızları, bir su aygırının ortalama ağırlığı ve daha birçok kategoriden zorlu sorularla karşılaşabilirsiniz.

Milyonlarca oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmete açılan 94 Degrees, farklı alanlardaki onlarca konu ile ilgili yeni bilgilere ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.