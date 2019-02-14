A101 uygulaması ile iOS cihazlarınızdan market alışverişlerinizi kolayca gerçekleştirebilmeniz mümkün.

Türkiye’nin 81 ilinde binlerce mağazası bulunan A101’in iPhone ve iPad cihazlar için geliştirilen uygulaması ile artık market alışverişlerinizi de mobilden gerçekleştirebiliyorsunuz. Soğuk zincir ürünleri dışındaki tüm ürünleri satın alabilmenize olanak tanıyan A101 uygulamasında elektronik, ev, tekstil, bebek ve oyuncak, oto, bahçe ve yapı market gibi kategorilerde sunulan ürünleri de inceleyebilirsiniz.

Satın almak istediğiniz ürünleri sepetinize ekledikten sonra kredi kartı, banka kartı veya BKM Express gibi ödeme seçenekleriyle sipariş işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, belirli zamanlarda uygulanan kampanyalardan da faydalanabileceğiniz A101 uygulamasında size en yakın A101 şubelerini görebilir, haftalık broşürleri de inceleyebilirsiniz.