Esrarengiz mekanlarda dolaşarak çıkış yolunu bulmak için mücadele edeceğiniz ve kayıp objeleri bularak ipuçlarına ulaşacağınız Abandoned Mine, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici gizli nesne sahneleri ve eşsiz arka planları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, zorlu bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak ipucu toplamak ve çıkış yolunu takip etmektir.

Terk edilmiş eski bir maden ocağında araştırma yaparken yolunuzu kaybetmeniz üzerine macera dolu bir serüvene atılacak ve gizemli mekanlarda gezinerek çıkış yolunu gösteren herhangi bir detayı bulmak için çaba göstereceksiniz.

Madende yer alan gizli nesneler ve ipuçlarını kullanarak çıkışın hangi yönde olduğunu bulabilir ve doğru iz üstünde yoğunlaşarak görevi tamamlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve esrarengiz olayları ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yerini alan ve ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren Abandoned Mine, milyonlarca oyuncu tarafından benimsenen popüler bir oyun olarak öne çıkmaktadır.