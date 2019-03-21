ABİS uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınızdan olası afet durumunda ihtiyacınız olan her şeyi sizlere sunuyor.

Deprem, sel, yangın gibi afet durumlarında, vatandaşların korku ve panik hallerini atlatarak yapmaları gerekenleri bir arada sunan ABİS uygulaması, Beylikdüzü Belediyesi tarafından geliştirilmiş. Acil durumlarda ilk toplanma yerlerini konum bilgisiyle sizlere sunan uygulamada, aranacaklar listenize aile ve sevdiklerinizi ekleyerek kolayca arayabilmeniz de mümkün. Bunun yanında; polis, jandarma, itfaiye ve ambulans gibi önemli numaralara da yer veren ABİS uygulamasında olası afet durumlarını sorunsuz bir şekilde atlatabilirsiniz.